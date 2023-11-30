Как цифровизация меняет бизнес в России: продолжается масштабное исследование

С 1 октября по 31 декабря 2023 г. проходит ежегодное исследование цифровизации бизнеса в России, организованное компанией Artezio (входит в группу «Ланит») и Comindware совместно с ассоциациями BPM-профессионалов и «Руссофт». Его цель ‒ оценить текущую готовность и потенциал российского бизнеса к цифровой трансформации, выявить ключевые тенденции и проблемные зоны в этой области. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Исследование проводится на основе онлайн-опроса, включающего в себя ряд тематических блоков, направленных на анализ различных аспектов цифровизации. Участие занимает не более 15 минут и является анонимным. Результаты будут в свободном доступе для широкой аудитории в начале 2024 г.

В опросе уже приняли участие представители бизнеса из разных отраслей и регионов России. По предварительным данным уже, удалось выделить некоторые промежуточные результаты. Например, большинство респондентов считают, что цифровизация является важным фактором развития и конкурентоспособности бизнеса, и планируют увеличить инвестиции в эту область в ближайшие годы. Основными преимуществами трансформации для бизнеса опрошенные назвали повышение эффективности и качества работы, улучшение взаимодействия с клиентами и партнерами, снижение издержек и рисков, а также создание новых продуктов и услуг. Основными препятствиями стали недостаток квалифицированных специалистов, высокая стоимость и сложность внедрения цифровых решений, низкая готовность сотрудников и руководства к изменениям, а также отсутствие четкой стратегии и понимания целей трансформации. Среди наиболее востребованных и перспективных технологий респонденты обозначили облачные сервисы, ИИ, интернет вещей, блокчейн, а также low-code решения для автоматизации бизнес-процессов.

Comindware приглашает представителей бизнеса и профильных экспертов принять активное участие в исследовании. Это поможет сформировать объективную картину рынка и выявить перспективы развития цифровой экономики России.

«Мнение и опыт всех участников российского рынка имеют огромное значение для нас. Исследование ‒ это не формальность, которая складывается в цифры статистики, а реальный ориентир для разработчиков и бизнеса. Понимание того, какие процессы цифровизации происходят на рынке, позволит создателям ПО лучше подготовиться к запросам бизнеса, а предпринимателям ‒ понять влияние систем автоматизации на эффективность производства и труда, а также на уровень конкуренции на рынке», ‒ отметил ведущий аналитик Comindware, глава исследовательской группы Игорь Простоквашин.

10 простых шагов: как заменить Jira Импортонезависимость

***

Artezio – международная технологическая компания, специализируется на решении задач по цифровой трансформации бизнеса и заказной разработке программного обеспечения. Компания создает решения для медицины, банковской и финансовой сфер, туризма, электронного обучения и социальных сетей. Центры разработки Artezio расположены в Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Витебске, Могилеве. С 2005 г. Artezio входит в состав группы компаний «Ланит». Специалистами Artezio выполнено более 1000 проектов для клиентов из России, Западной Европы, Израиля, Японии, США и Канады.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.