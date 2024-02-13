Разделы

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры
|

Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab сообщает о назначении нового генерального директора. Им стал Евгений Ростовцев, ранее занимавший должность исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Евгений присоединился к NGR Softlab в 2023 г., перейдя из ГК InfoWatch. На позиции генерального директора он сосредоточится на реализации новой стратегии компании, предусматривающей кратный рост выручки, увеличение рыночной доли продуктов в ключевых для NGR Softlab сегментах, масштабировании операционной модели организации и развитии продаж.

Опыт Евгения более 20 лет связан с руководством финансовых, кредитных учреждений. В 2012 г. он стал руководителем кредитной организации, входящей в группу «ВЭБ». В ходе работы на базе кредитной организации были созданы финтех-продукты, которые с успехом используются и сегодня.

В середине 2020 г. в качестве исполнительного директора Евгений Ростовцев присоединился к команде топ-менеджеров ГК InfoWatch, которая за три года выросла вдвое по финансовым показателям и числу сотрудников. Под его руководством была сформирована стратегия развития вендора, а также реализован ряд стратегических инициатив.

Дмитрий Пудов, возглавлявший компанию с момента ее основания, переходит на позицию заместителя генерального директора по стратегическому развитию и сфокусируется на развитии продуктовой линейки, доведения ее до рынка и реализации стратегических проектов.

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise
Импортозамещение

***

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 года компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Тайвань обвинил китайцев в обмане и краже технологий производства чипов

Роман Самойлов, Vinteo: Мы верим в будущее классической ВКС

«Связной» оставил тысячи россиян без средств к существованию. Им не выплатили зарплату на сотни миллионов рублей

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

В России арестован заочно топ-менеджер Facebook* и Instagram*

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще