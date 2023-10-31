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Вышло обновление российской аналитической платформы информационной безопасности Dataplan

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab обновил аналитическую платформу Dataplan до версии 1.9.1. Обновление в первую очередь направлено на снижение количества рутинных действий по работе с модулем поведенческой аналитики xBA Application.

В представленной версии модуля класса UBA/UEBA доступны сведения об аномальных учетных записях, хостах, процессах и других объектах контроля в рамках конкретного поведенческого профиля. Реализована возможность моментального просмотра основных сведений по поведению группы объектов и наиболее аномальным среди них.

Также в обновлении расширена статистика работы модуля xBA Application – для более оперативного принятия решений при расследовании инцидентов и отслеживания наиболее опасных объектов, несущих угрозу информационной безопасности.

В новой версии снизился порог входа – работать с платформой и реагировать на потенциальные инциденты стало легче. При этом остается возможность посмотреть больше сведений, если для принятия решения необходима детальная информация.

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«Dataplan после обновления стал доступен пользователям с разным уровнем квалификации, кругом решаемых задач и уровнем принятия решений, – сказал генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов. – У заказчиков появился максимально гибкий, а также выгодный по совокупной стоимости владения инструмент по предотвращению рисков компрометации чувствительных данных и скрытых вредоносных действий в инфраструктуре».

Платформа Dataplan анализирует данные с применением алгоритмов машинного обучения, комплексно оценивая состояние систем защиты информации, поведения пользователей и элементов инфраструктуры. Продукт Dataplan включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры РФ и может использоваться в проектах по импортозамещению ПО.

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