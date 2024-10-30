Dataplan от NGR Softlab официально признан программным обеспечением в сфере искусственного интеллекта

Аналитическая платформа для решения ИБ-задач Dataplan, разработанная компанией NGR Softlab, получила статус программного обеспечения с искусственным интеллектом. Минцифры России подтвердило соответствие системы критериям, предъявляемым к продуктам с ИИ. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Dataplan анализирует данные с применением алгоритмов машинного обучения и ИИ для комплексной оценки состояния защищенности информационных систем. Платформа хранит и обрабатывает большие массивы данных, включая неструктурированные. ИИ-технологии она использует для выявления признаков скрытых угроз и помощи в снижении рисков нарушения безопасности информации и бизнес-процессов компании.

Встроенные в Dataplan интеллектуальные алгоритмы выполняют ряд сложновыполнимых традиционными инструментами задач. Например, помогают пользователям в принятии data-driven-решений при расследовании инцидентов ИБ и нарушении бизнес-процессов. Модуль ролевого моделирования Role Mining Application применяет ИИ для поиска и классификации объектов, выявления аномальных групп безопасности и пользователей службы каталогов для предотвращения утечки конфиденциальных данных. ИИ-модуль xBA Application на основе исторических данных обнаруживает признаки компрометации учетных данных, инсайдерской деятельности и других скрытых угроз безопасности. Кроме того, платформа предоставляет необходимые для расследования инцидентов безопасности данные в разные системы, например, SIEM, SOAR и т. п.

«Методы искусственного интеллекта платформы Dataplan делают работу офицеров ИБ эффективнее, помогая справиться с возрастающей сложностью обработки информации и скоростью изменения контекста. Платформа берет на себя автоматический анализ большого объема данных и предоставляет дополнительные сведения для принятия правильных решений, — сказал Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab. — Наши заказчики получают двойную выгоду: вместе с инновационным продуктом, способным решать нетривиальные задачи, им становятся доступны налоговые льготы, предоставляемые при приобретении и внедрении передовых отечественных технологий».