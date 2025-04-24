Совместимость Infrascope и «Ред АДМ» обеспечит технологическую независимость организаций

Компании NGR Softlab и «Ред Софт» с сообщают о завершении тестирования и совместимости продукта Infrascope — решения класса Privileged Access Management (PAM) — с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ». Результаты испытаний, зафиксированны в протоколе тестирования и подтверждаются официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость Infrascope и «Ред АДМ» позволит организациям, стремящимся к технологической независимости, централизованно управлять привилегированным доступом в средах, построенных на базе отечественного ПО. Это обеспечивает полный контроль над ИТ-конфигурациями и учетными записями, что особенно важно для организаций, стремящихся к технологической независимости без компромиссов в удобстве или безопасности.

Infrascope — российское решение класса Privileged Access Management (PAM), включенное в реестр Минцифры России и сертифицированное ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Продукт автоматизирует рутинные операции по управлению привилегированным доступом, позволяет осуществлять мониторинг действий пользователей и реагировать на нарушения в реальном времени, работает без jump-серверов и агентов, поддерживает мультиарендность и легко интегрируется с другими СЗИ через открытые API.

«Ред АДМ» – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, которая помогает решать задачи администрирования: управлять доменом через единый графический интерфейс, мигрировать объекты ИТ-инфраструктуры, работать с файловым хранилищем, осуществлять массовые операции с пользователями и устройствами, устанавливать правила работы в домене и автоматизировать многие процессы, освобождая ИТ-специалистов от рутинных задач. Ранее компания «Ред Софт» выпустила глобальное обновление «Ред АДМ Промышленной редакции». Появилась поддержка многоуровневых доменных инфраструктур с возможностью выстраивать транзитивные доверительные отношения и репликацию, расширен состав подсистем и партнерских интеграций.

«Сотрудничество с NGR Softlab укрепляет нашу стратегию по созданию полностью отечественной и безопасной ИТ-экосистемы. Infrascope дополняет возможности «Ред АДМ», обеспечивая высокий уровень защиты данных и соответствие требованиям регуляторов», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Мы считаем, что безопасность должна быть не только надежной, но и адаптивной. Совместимость с «Ред АДМ» даст нашим заказчикам еще больше свободы в построении ИТ-инфраструктуры с приоритетом на реальную защищенность и управляемость», — отметил Дмитрий Пудов, основатель NGR Softlab.