Вышла новая версия платформы Dataplan компании NGR Softlab

Российская компания-разработчик NGR Softlab выпустила обновление 1.7 для платформы Dataplan. Платформа применяется в качестве модульного универсального инструмента хранения, обработки и визуализации результатов анализа больших массивов данных с использованием алгоритмов машинного обучения. Новая версия Dataplan включает в себя устранение недочетов в работе сервисов взаимодействия с источниками данных, расширение административных функций, результаты оптимизации алгоритмов работы с хранилищем и аналитическими модулями.

Появились новые опции работы с источниками данных: теперь подключить источник можно с использованием шаблона коннектора или редактора, а также с использованием загружаемого файла или python-скрипта. Для подключенных источников доработан механизм контроля их состояния и поступления новых данных. Сведения о состоянии поступления новых данных теперь можно получать по почте.

В перечень новых функций администрирования вошли: возможность управления запуском большинства компонентов платформы из Web-интерфейса, представление расширенных сведений об их состоянии, отправка административных уведомлений по syslog — в том числе для модуля поведенческой аналитики xBA Application.

По просьбе пользователей оптимизировали функции взаимодействия с хранилищем, которые также включили в состав обновления. Главное — через Web-интерфейс теперь можно анализировать структуру хранилища, его баз данных, а также при наличии соответствующих прав доступа вносить изменения: добавлять или удалять базы данных, удалять таблицы, добавлять или удалять столбцы таблиц, настраивать псевдонимы и маскирование данных.

«Мы инвестируем в развитие продукта и внимательно прислушиваемся к потребностям наших партнеров и заказчиков. С каждой новой версией NGR Softlab становится на шаг ближе к нашей главной цели — созданию современных и востребованных на рынке продуктов, обладающих уникальными характеристиками», — сказал генеральный директор NGR Softlab Дмитрий Пудов.

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Компания NGR Softlab — российский разработчик средств обработки и анализа данных, информационной безопасности, а также роботизации бизнес-процессов. Работает на рынке с 2019 г. и специализируется на технологиях сбора, обработки, хранения и визуализации информации. Центр исследований и производство расположены в России и ориентированы на российского потребителя.