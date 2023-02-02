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NGR Softlab дополнила платформу Dataplan модулем анализа прав и формирования модели управления доступом на основе ролей

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab в составе аналитической платформы Dataplan выпустил модуль Role Mining Application, который реализует функции майнинга (генерации) модели управления доступом на основе ролей (RBAC).

Role Mining Application — модуль оценки текущего состояния системы разграничения прав доступа. Предназначен для актуализации правил разграничения доступа, автоматической генерации и оптимизации ролевой модели, что позволяет снизить риски утечки данных.

Модуль проанализирует Active Directory и оценит ее состояние по ряду качественных метрик, определит состав групп безопасности и выдаст рекомендации по улучшению текущей системы разграничения доступа. С помощью алгоритмов машинного обучения выявит группы безопасности и пользователей с наивысшими уровнями риска, а также сформирует проект модели разграничения доступа на основе ролей.

Модуль Role Mining Application поможет ИБ-специалистам выявить пользователей с аномальными правами доступа и группы безопасности с низкой эффективностью, сократить время предоставления прав доступа для новых сотрудников или при перемещении существующих на новую должность (роль), показать объективную картину доступа к ресурсам, а также помочь в аудите перед внедрением систем управления доступом.

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«Управление доступом ─ одна из важнейших задач информационной безопасности. Неактуальные права доступа к информационным системам могут предоставить возможность нелегитимного доступа к конфиденциальной информации и спровоцировать существенные риски для бизнеса, — отметил Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab. — Мы последовательно расширяем возможности платформы, предоставляя аналитические решения задач информационной безопасности в наиболее востребованных областях, чтобы обеспечить заказчикам защиту от актуальных угроз. Role Mining Application — модуль расширения для аналитической платформы Dataplan, который позволяет ответственным подразделениям заказчика повысить качество управления доступом на основе ролей».

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