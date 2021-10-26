RRC будет продвигать ИБ-решения NGR Softlab через свою партнерскую сеть

Российский производитель программного обеспечения NGR Softlab заключил соглашение с международным профильным дистрибутором RRC. Решения NGR Softlab будут продвигаться через партнерскую сеть RRC.

Продукты NGR Softlab усилят портфолио решений компании RRC и позволят укрепить позиции на перспективном рынке информационной безопасности. В рамках соглашения NGR Softlab и RRC обеспечат маркетинговую и технологическую поддержку своим партнерам.

Продуктовая линейка NGR Softlab включает три программных решения: Alertix, Dataplan и Infrascope.

Alertix представляет собой универсальный инструмент для сбора и обработки данных, поиска и автоматического сигнатурного обнаружения нежелательных событий или их комбинаций, а также визуализации динамики и значений хранимых данных. Решение может быть использовано для управления журналами ИТ-систем (Log Management), ИТ- и ИБ-мониторинга (SOC, NOC), построения и контроля ресурсно-сервисных моделей, поддержки процессов управления изменениями.

Dataplan – аналитическая платформа для решения прикладных задач в ИБ с помощью инструментов больших данных (Big Data) и алгоритмов машинного обучения. Она способна выявлять поведенческие аномалии, подозрительную активность при работе с чувствительными данными и оптимизировать ролевую модель на основе данных о взаимодействии с информационными ресурсами и данными.

Infrascope – комплексный продукт для управления привилегированным доступом класса Privileged Access Management (PAM) с широким набором инструментов и функций, которые помогают предприятиям создать гибкую, централизованную, многоуровневую архитектуру контроля привилегированных пользователей и защиты от инсайдерских угроз.

«Рынок сейчас как никогда открыт для российских решений, особенно в такой чувствительной области, как информационная безопасность. Для интенсивного развития партнерской сети очень важно было найти надежного и экспертного дистрибьютера для наших решений. Поэтому мы сделали свой выбор в пользу компании RRC, активно развивающей направление информационной безопасности», – сказал Дмитрий Пудов, генеральный директор NGR Softlab.

«Сейчас именно тот момент, когда заказчики изменили отношение к самим принципам информационной безопасности, сегодня эти принципы закладываются в основу большинства проектов. Плюс, многие крупные компании все чаще делают ставку на российские решения в этой области, а в госсекторе развернута широкомасштабная программа импортозамещения. Мы уверены, что сотрудничество с NGR Softlab позволит обеим компаниям укрепить свои позиции в этом секторе ИТ-рынка и предложить российским заказчикам новые высококлассные решения для защиты от угроз любого типа», – отметил Алексей Матвеев, директор департамента RRC Security.