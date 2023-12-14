Решения Bi.Zone вошли в дистрибьюторский портфель RRC Security

Портфель широкопрофильного дистрибьютора RRC Security пополнился сервисами защиты от атак на веб-приложения, инструментами защиты от мошенничества в банковских каналах и онлайн-сервисах, а также другими продуктами и решениями Bi.Zone. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Аналитики Bi.Zone Threat Intelligence постоянно фиксируют появление новых группировок, зачастую сопряженное с появлением новых инструментов и методов. Злоумышленники активно атакуют веб-приложения, а также распределенные инфраструктуры компаний с большим количеством площадок и филиалов. Опасности подвергается и банковская инфраструктура: в III квартале 2023 г. российские банки отразили 10,8 млн атак на счета своих клиентов, что почти на 65% больше, чем в предыдущем квартале.

В связи с этим компания RRC включила в свой дистрибьюторский портфель решения Bi.Zone для защиты цифровой инфраструктуры, веб-приложений и банковских транзакций: Bi.Zone Secure SD-WAN позволяет сократить расходы на обеспечение стабильной связи с распределенными площадками, минимизировать риски кибербезопасности, а также оптимизировать управление и масштабирование сети; Bi.Zone AntiFraud предоставляет транзакционную и сессионную аналитику, дополненную данными об угрозах из множества источников. Продукт можно применять как в банковской сфере, так и в онлайн-сервисах; Bi.Zone WAF обеспечивает проактивную защиту от атак, направленных на веб-приложения и их пользователей.

Повышенная активность киберпреступников влечет за собой репутационные риски для компаний, которые могут оказаться под ударом. Угрозу представляют не только взлом корпоративной инфраструктуры и утечки данных. Не менее опасно использование злоумышленниками бренда компании — например, для создания фишинговых сайтов.

Чтобы сократить подобные риски для своих клиентов, RRC также включила в свой портфель решение Bi.Zone Brand Protection. Платформа выявляет угрозы, связанные с неправомерным использованием брендов, например фишинг, мошеннические домены и утечки данных в даркнете. Инструменты Bi.Zone Brand Protection также позволяют оперативно мониторить инфополе.

«Bi.Zone видит свою задачу в том, чтобы с партнерами помогать клиентам выстраивать комплексную экосистему кибербезопасности. Уверен, что вместе с RRC Security мы сможем еще эффективнее противостоять меняющимся киберугрозам и защищать российские организации», — сказал Константин Левин, коммерческий директор Bi.Zone.

«Своим заказчикам RRC предлагает широкий спектр продуктов и сервисов, каждый из которых доказал свою надежность. Мы рады сотрудничать с компанией Bi.Zone, которая входит в число сильнейших игроков на российском рынке кибербезопасности», — отметил Дмитрий Захаренко, технический директор департамента RRC Security.

Все продукты и решения Bi.Zone включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры.

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Bi.Zone — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес в киберпространстве. Bi.Zone разрабатывает собственные продукты для обеспечения устойчивости BN‑инфраструктур любого размера и оказывает услуги по киберзащите: от расследования инцидентов и мониторинга угроз до создания стратегий по кибербезопасности и комплексного аутсорсинга профильных функций. С 2016 г. компания реализовала более 1200 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др., защитив свыше 500 клиентов в 15 странах мира.