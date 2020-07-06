RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений

Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC.

Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «ИКС Холдинг» и обладает многолетним опытом в сфере информационных технологий. Разработка аппаратно-программных решений информационной безопасности ведется с 2005 г., продукты внедрены в крупнейших компаниях финансового и телекоммуникационного секторов, на промышленных предприятиях, государственных структурах России и СНГ.

Решения «Гарда Технологии» для защиты от внутренних угроз включают следующие продукты по информационной безопасности: «Гарда Предприятие» – DLP-система для защиты от утечек информации и выявления потенциальных угроз информационной безопасности; «Гарда БД» – система аудита, защиты баз данных и веб-приложений, предотвращает возможные утечки информации и повышает надежность защиты; «Гарда Монитор» – система мониторинга сетевого трафика, выявления и расследования сетевых инцидентов.

Решения «Гарда Технологии» на базе аналитической платформы информационной и экономической безопасности «Гарда Аналитика», выступающей в качестве информационного ядра организации, интегрируются в единую экосистему информационной безопасности. Это позволяет контролировать все информационные системы и бизнес-процессы компании, обнаруживать инциденты на ранних стадиях.

Константин Вдовенков, руководитель департамента RRC Security, сказал: «RRC смотрит с высоким оптимизмом на развитие бизнеса с продуктами "Гарда Технологии", которые зарекомендовали себя на рынке высокотехнологичными и развитыми решениями для различных задач безопасности. Продукт "Гарда БД" не имеет прямых аналогов среди российских разработок, и в условиях политики импортозамещения может применяться и применяется для технологической замены иностранных решений. Сертифицированные решения "Гарда Технологии" позволяют комплексно решать задачи безопасности без привлечения зарубежного ПО».

Алексей Сухов, коммерческий директор «Гарда Технологии», сказал: «Динамичный рост компании "Гарда Технологии", зрелость и востребованность наших решений на рынках РФ и СНГ, ставят перед нами задачу трансформации бизнес-модели продаж с переходом на продвижение решений через дистрибьюторов и их партнеров. RRC – один из ключевых дистрибьюторов "Гарда Технологии" с большим потенциалом продвижения наших продуктов безопасности за счет развитой партнерской сети в России и за рубежом, накопленной экспертизы ИБ, выделения значимых ресурсов поддержки совместной стратегии развития продаж».