Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение

Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с компанией C3 Solutions, российским производителем, поставщиком инженерных, телекоммуникационных, промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Сотрудничество будет распространяться на все продуктовые линейки C3 Solutions, а именно: решения для обеспечения энергоэффективности и работоспособности центров обработки данных и предприятий – источники бесперебойного питания, системы ИТ-кондиционирования, блоки распределения питания; конструктивные инженерные решения – структурированные кабельные системы, серверные шкафы, системы мониторинга параметров ЦОД, системы изоляции коридоров и др.; линейка МикроЦОД – завершенных самостоятельных решений для организации периферийных вычислений непосредственно в контуре предприятия; телекоммуникационные решения – телеком-шкафы, открытые стойки; промышленные решения – климатическое оборудование, пылевлагозащищенное оборудование, антивандальное оборудование, промышленные источники бесперебойного питания.

«Наиболее эффективным подходом к работе с конечными заказчиками мы всегда считали партнерскую модель взаимоотношений, — сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Дистрибьюторы в ней выступают важнейшим элементом. Многолетняя экспертиза и широкая география поставок партнерской сети RRC – большой шаг в виде новых, удобных для заказчиков, возможностей приобретения нашей продукции и получения своевременных качественных услуг сервиса и технической поддержки».

«Мы рады, что наш продуктовый портфель пополнился столь сильным и известным ИТ- производителем – C3 Solutions, который способен покрыть почти всю инженерную часть ЦОД. Наша компания сосредоточится на формировании демофонда, проработке совместных маркетинговых активностей, развитии собственной экспертизы: обучении инженеров, отдела предпродажной подготовки, а также партнерской сети, которая предлагает заказчикам решение «ЦОД под ключ» на базе одного производителя. Уверен, нас ждет многолетнее плодотворное сотрудничество», — сказал Антон Шинов, директор по развитию бизнеса ЦОД компании RRC.

Партнерское соглашение между компаниями действует на бессрочной основе и предполагает ежегодную пролонгацию сотрудничества между компаниями.

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C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, блоки распределения питания, источники бесперебойного питания, системы кондиционирования, системы изоляции, структурированные кабельные системы, системы мониторинга состояния ЦОД и ИТ-инфраструктуры, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др. Все производственные мощности расположены на территории России.

Компания RRC основана в 1992 г. и является широкопрофильным дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров мирового класса. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.