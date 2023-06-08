Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

RRC стала дистрибьютором российского производителя оборудования F+ tech

RRC заключила дистрибуторское соглашение с российским производителем F+ tech. Контракт распространяется на все продуктовые линейки вендора.

F+ tech – российский широкопрофильный вендор, специализируется на производстве инфраструктурного оборудования, оргтехники и мобильных устройств для корпоративного и государственного секторов. Благодаря собственным RnD-подразделению и дизайн-центрам компания выпускает серверы и системы хранения данных, сетевое оборудование, персональные компьютеры и ноутбуки, печатное оборудование и мобильные устройства.

Сервер, СХД, смартфон R570E, материнская плата, планшет Life Tab Plus уже включены в реестр Минпромторга, до конца года в него будут внесены более двух десятков устройств российского вендора.

«Как вендор мы достигли того уровня развития, когда уже недостаточно собственных ресурсов, чтобы дотянуться до партнеров и конечных заказчиков. Нам нужны сильные канальные игроки – такие, как наш новый дистрибутор компания RRC. Мы рассчитываем, что это сотрудничество поможет повысить узнаваемость бренда F+ tech и обеспечить компании и организации всем спектром необходимого оборудования, включая реестровое», — отметил Михаил Волков, главный исполнительный директор F+ tech.

«Мы уверены, что продукты F+ tech займут прочные позиции в нашем бизнес-портфеле, они уже хорошо знакомы российским заказчикам из самых разных отраслей. Кроме того, решения F+ tech позволят нам более гибко реагировать на запросы партнеров и предлагать им широкий ассортимент предложений от российских производителей», — отметил Станислав Соменков, директор сетевого департамента RRC.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

Техника «тухнет» на складах. Россияне перестали покупать китайские гаджеты, но сметают с полок iPhone и Samsung

В России революция в продажах ноутбуков: У рынка новый лидер, легендарные бренды падают на дно

Хозяева МТС создали компанию, которая сквозь санкции провезет гаджеты Apple и Samsung

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?
Показать еще