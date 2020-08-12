RRC анонсирует RRC Innovation Lab

Компания RRC, российский дистрибутор и поставщик высокотехнологичного ИТ оборудования, персональных цифровых устройств, облачных сервисов и решений, представляет российскому ИТ-рынку свой новый проект, инновационный центр решений и сервисов – RRC Innovation Lab. Целью проекта является предоставление партнерам компании RRC возможностей по знакомству с современными информационными технологиями, получению теоретических и практических навыков в работе с сервисами и ресурсами ведущих мировых и отечественных производителей, формированию и запуску пилотных проектов для своих заказчиков при поддержке и участии производителей ИТ оборудования.

Особенностью нового проекта является широкий функционал услуг представляемого центра RRC Innovation Lab, который включает в себя: доступ к полному спектру учебных курсов от известных производителей, возможность получения практических навыков путем тестирования новейшего ИТ оборудования и выполнения лабораторных работ под руководством специалистов компании RRC и представителей вендоров, получение дополнительного опыта и компетенций на практических семинарах и практикумах. Все это позволит участникам RRC Innovation Lab получить дополнительную возможность для конфигурации, запуску «пилотов» и тестированию сценариев работы для собственных бизнес решений в среде приближенной к реальным требованиям заказчика.

Как сообщают официальные представители компании RRC, центр Innovation Lab включает в себя следующие компоненты:

- Учебную аудиторию с демонстрационными материалами и оборудованием для практических занятий,

- Виртуальную инфраструктуру для удаленного доступа как к ресурсам RRC Innovation Lab, так и ресурсам ИТ производителей,

- Полностью оснащенную демонстрационную серверную комнату с развернутыми стендами и оборудованием для теоретических и практических занятий продуктов и сервисов известных производителей ИТ оборудования.

- Переговорную комнату и кофе зону для неформального общения, для обсуждений и встреч заказчиков, партнеров и производителей.

«На текущий момент наша Инновационная Лаборатория готова предложить своим посетителям для изучения и тестирования продукты и сервисы производителей всех сегментов компании RRC. Уже развернуты демостенды от компании Aerodisk, Cisco, Check Point, IBM, Red Hat, Avaya, Extreme Networks, Vertiv, доступ к этим стендам участники RRC Innovation Lab могут получить, как находясь непосредственно в нашем центре, так и удаленно по запросу через ответственный департамент. Для партнеров компании готова база знаний с образовательными материалами, лабораторными работами, доступом к удаленным ресурсам с возможностью отработки бизнес сценариев комплексной работы сервисов. В планах на ближайшее будущее - максимальный охват всего продуктового портфеля компании RRC, представление решений всех наших производителей и комбинирование сервисов друг с другом с целью получения оптимального технического и экономического эффекта для целей бизнеса заказчика», – сказал руководитель центра RRC Innovation Lab Александр Колмыков.