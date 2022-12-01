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Продукты Efros пополнили бизнес-портфель RRC

«RRC Россия», широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений (далее – RRC), объявила о начале продвижения через свою партнерскую сеть линейки решений по комплексной защите ИТ-инфраструктуры Efros, которые разрабатывает российская компания «Газинформсервис».

В состав линейки Efros входят два основных продукта: Efros Access Control Server (Efros ACS) и Efros Config Inspector (Efros CI). Efros ACS — программный комплекс, предназначенный для обеспечения централизованной сетевой идентификации и управления доступом администраторов на всех сетевых устройствах предприятия. Продукт объединяет в себе механизмы аутентификации, авторизации и аудита действий пользователей. Efros ACS зарегистрирован в реестре российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных и получил сертификат ФСТЭК России. Помимо централизованного управления доступом администраторов, он может использоваться для аудита активности пользователей в сети, разделения и контроля деятельности сетевых пользователей и т.п. Efros ACS станет российской заменой таких решений как Aruba ClearPass, Cisco ISE, FortiNET FortiNAC или Packetfence.

Efros Config Inspector (Efros CI) — программный комплекс, предназначенный для обеспечения контроля конфигураций и состояний рабочей среды сетевого оборудования, средств защиты информации, платформ виртуализации и операционных систем. Efros CI может применятся для контроля и синхронизации действий персонала и подрядчиков, оперативной диагностики сетевых сбоев, выявления атак, целенаправленного повышения уровня соответствия требованиям обеспечения безопасности устройств, поддерживания оптимального уровня защищенности и быстрого устранения обнаруженных уязвимостей. Комплекс может быть развернут на оборудовании различных вендоров, также является российской разработкой и входит в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Основными заказчиками этих программных продуктов являются корпорации энергетической отрасли, промышленные и коммерческие предприятия, органы государственной власти, а также учреждения финансового и телекоммуникационного сектора.

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Бизнес

На сегодняшний день RRC уже приступила к развертыванию решений Efros в своей лаборатории RRC Innovation Lab. В ближайшее время заинтересованные партнеры смогут получить временный удаленный доступ к продуктам для проведения тестирования.

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