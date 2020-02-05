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Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

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ПО Бизнес Тендеры Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

На 900-миллионном конкурсе Сбербанка по выбору системы мониторинга ИТ-приложений в финале осталось только две компании, одна из которых предложила в заявке продукт «дочки» Cisco, вторая — решение из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. На торгах никаких преимуществ для последнего не предусмотрено.

Выбор между Россией и США

Как выяснил CNews, Сбербанк в качестве системы мониторинга производительности ИТ-приложений (Application performance monitoring, APM) внедрит либо американское ПО «дочки» Cisco, либо российский продукт из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи. В первом случае речь идет о APM-системе компании AppDynamics (Cisco купила ее бизнес в начале 2017 г.). Во втором — о решении «Ключ-астром» московской фирмы «Рускомтехнологии».

Эти системы оказались в финале тематического тендера Сбербанка, запущенного 11 ноября 2019 г. с начальной ценой договора в 919 млн руб. На конкурс было подано пять заявок. «Ключ-астром» банку предложила компания «Ланит-интеграция», AppDynamics — ООО «КФИ рус».

Конкуренцию им пытались составить ООО «ИБМ Восточная Европа/Азия» (структура IBM), ООО «Корис» и АО «Техносервъ А/С». Предложенные ими решения в документах на сайте госзакупок не указаны. Впрочем, все эти три заявки в любом случае были отклонены и во втором этапе тендера участвовать не смогут.

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Сбербанк выбирает APM-систему

Финал будет представлять собой переторжку. На первом этапе и «Ланит», и «КФИ рус» практически не снизили начальную цену лота. Однако стартовой ценой второго этапа установлена сумма в 769,5 млн руб. Из них 531,8 млн руб. заложено на приобретение лицензий, в 25 млн руб. оценено внедрение, а 212,7 млн руб. зарезервировано на техподдержку в течение двух лет.

Как следует из условий конкурса, в ходе переторжки станет оцениваться только сумма предложения. Никаких преимуществ у отечественного продукта перед американским не будет.

Итоги тендера банк планирует подвести не позднее 2 марта 2020 г.

Что именно закупается

В техзадании тендера говорится, что закупаемая система мониторинга производительности приложений должна включать три компонента. Первый из них касается мониторинга «цифрового опыта» (Digital Experience Monitoring, DEM) — контроля доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя.

Второй компонент связан с обнаружением приложений, отслеживанием и диагностикой (Application discovery, tracing and diagnostics, ADTD,): автообнаружением и визуализацией топологии приложения, профилированием пользовательских транзакций, детальным мониторингом на уровне компонентов приложения.

Третий элемент описан как искусственный интеллект для ITOps (Artificial Intelligence for ITOps, AIOps) — «автоматическое построение базовых линий, обнаружение аномалий, быстрое определение корневых причин отклонений».

Представители Сбербанка рассказали CNews, что «внедрение APM позволит: уменьшить стоимость ошибок допускаемых на этапе проектирования и разработки приложений, оптимизировать утилизацию аппаратного обеспечения, совершить качественный скачок в повышении уровня сервиса приложений и бизнес-процессов».

На сайте компании «Рускомтехнологии», разработавшей потенциально устраивающую Сбербанк систему «Ключ-астром», суть решений этого класса описывается следующим образом. «Основная функция APM — это увидеть сервис глазами конечного пользователя. Имея данные о работе конечного пользователя, мы можем не только осуществлять мониторинг, но и выстроить систему управления производительностью, установив соответствующие соглашения об уровне обслуживания между бизнесом и ИТ. В этом случае терминология APM уже трактуется как Application Performance Management (управление производительностью приложений)», — отмечают разработчики.

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