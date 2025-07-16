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РусКомТехнологии


ООО «РусКомТехнологии» – российский вендор в сегменте APM. Компания ведёт разработку программного продукта – Ключ-Астром. Ключ-Астром – автоматизированная система транзакционного мониторинга. Продукт включен в Реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 «Ключ-Астром» переводит мониторинг «1С» на новый уровень 1
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов 1
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов 1
30.10.2023 Как «Ключ-Астром» помогает онлайн-продажам: «ВинЛаб» начал работать с российским APM 1
25.08.2023 Управление на основе данных: как выбрать АРМ-систему 1
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 1
13.05.2022 МДТ «Цифра» и «Рускомтехнологии» усилят ИТ-инфраструктуру российского бизнеса с помощью интеллектуального мониторинга 1
20.04.2022 «Т1 интеграция» и «Рускомтехнологии» договорились о партнерстве 3
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
08.06.2021 Dynatrace совместно «Рускомтехнологии» представит проект по внедрению продукта «КЛЮЧ АСТРОМ» в ВТБ на CNews FORUM Кейсы 1
16.10.2020 Dynatrace примет участие в «СNews Форум 2020» в статусе генерального спонсора 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 4
06.02.2020 Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО 1

Публикаций - 14, упоминаний - 19

РусКомТехнологии и организации, системы, технологии, персоны:

Dynatrace 56 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2195 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 3
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 3
Cisco Systems 5169 2
IBM - International Business Machines Corp 9485 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 2
Cisco - AppDynamics 38 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 2
Корис 3 2
Diasoft - Диасофт 951 2
Microsoft Corporation 24940 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
ServiceNow 90 1
Рексофт - Reksoft 424 1
Ланит Интеграция 196 1
Oracle Corporation 6774 1
Корус Консалтинг ГК 1270 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
ОТР ГК - ОТР 2000 218 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 133 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 241 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Zabbix SIA - Заббикс 114 1
Orbus Software 4 1
Ростелеком 10036 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1160 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 186 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Цифра ГК 2494 1
МДТ Цифра 6 1
Парадигма 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2167 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2908 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1216 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 249 1
ВТБ - Почта Банк 474 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 339 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Tesco 82 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Лента - Сеть розничной торговли 2176 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 1
МКБ - Московский кредитный банк 586 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 26 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 1
Walt Disney Company 629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 8
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15661 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2264 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14029 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5110 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16402 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4241 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10695 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12497 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5432 3
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 39 2
DEM - Digital Experience Monitoring - Контроль доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя 5 2
ADTD - Application Discovery, tracing and diagnostics - Обнаружение приложений, отслеживание и диагностика 2 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 431 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8999 2
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Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 568 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2673 2
Трассирование - Трассировка 72 2
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Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1948 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 2
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11728 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4282 2
РусКомТехнологии - Ключ-астром 17 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3357 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4808 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1147 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Oracle Java - язык программирования 3180 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 739 1
Atos Bull Sequana 27 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 62 1
Orbus Software iServer 5 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 320 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 179 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SynGX 5 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
Хомков Игорь 46 5
Кулешов Иван 4 4
Нетребин Дмитрий 3 2
Тихонов Владимир 5 1
Мартынишина Ирина 1 1
Гречнев Максим 2 1
Мотренко Андрей 10 1
Зелманов Андрей 1 1
Лагунов Андрей 43 1
Горожанкин Алексей 18 1
Бижан Михаил 11 1
Шаблыгин Максим 3 1
Бородин Алексей 5 1
Клепиков Алексей 119 1
Залманов Андрей 37 1
Андрианов Павел 84 1
Сентябрев Евгений 13 1
Станкевич Анна 2 1
Кашанов Дмитрий 1 1
Воеводин Андрей 2 1
Копысов Виталий 63 1
Грылев Алексей 3 1
Николаев Алексей 17 1
Попов Игорь 16 1
Шингарев Евгений 7 1
Дудник Юлия 2 1
Ковешников Андрей 1 1
Гусев Владимир 24 1
Тятюшев Максим 136 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 3
Азия - Азиатский регион 5642 2
Казахстан - Республика 5691 1
Беларусь - Белоруссия 5899 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3251 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2778 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9380 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5637 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14359 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6427 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7515 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6597 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 325 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 602 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19514 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5405 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11371 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5308 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1000 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 115 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5777 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8039 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2589 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1462 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 263 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1286 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 216 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1013 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 198 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 880 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2845 1
Аудит - аудиторский услуги 2864 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11209 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16878 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
Gartner - Гартнер 3579 4
Forrester Research 825 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 61 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 1
CNews FORUM Кейсы 267 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371735, в очереди разбора - 749903.
Создано именных указателей - 178342.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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