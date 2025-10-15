Разделы

Гречнев Максим


УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 SimpleOne и «Ланит-Проекты» представили продуктовое расширение Simple IDM в рамках технологического партнерства 1
31.03.2020 Американская ИТ-компания сделала «беспрецедентные шаги», чтобы ее ПО вошло в миллиардный проект Сбербанка 1
06.03.2020 «Ланит-Интеграции» обеспечит полный цикл внедрения платформы SimpleOne 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гречнев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 2
ServiceNow 92 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 1
РусКомТехнологии - РКТ 15 1
Dynatrace 58 1
Ланит Интеграция 209 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 181 1
Ростелеком 10230 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1213 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
CFI Rus - CompFort International Russia - КФИ рус 2 1
Корис 3 1
Перфоманс Эксперт - Performance Expert 7 1
Cisco - AppDynamics 39 1
Cisco Systems 5208 1
Microsoft Corporation 25153 1
IBM - International Business Machines Corp 9534 1
Cisco Systems - Splunk 72 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 512 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6918 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 168 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2335 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 50 1
DEM - Digital Experience Monitoring - Контроль доступности и производительности приложения с точки зрения опыта конечного пользователя 5 1
ADTD - Application Discovery, tracing and diagnostics - Обнаружение приложений, отслеживание и диагностика 2 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11389 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1203 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 817 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3412 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1191 1
Жакашев Илья 7 1
Мартынишина Ирина 1 1
Тихонов Владимир 5 1
Хомков Игорь 46 1
Кулешов Иван 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Азия - Азиатский регион 5705 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5790 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6589 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7245 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3626 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
