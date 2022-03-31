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Совет директоров VK усилен представителями научного сообщества

VK Company Limited объявляет об изменениях в составе совета директоров. Совет директоров компании усилен руководителями двух крупнейших российских вузов. В качестве независимого директора в состав вошел ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Никита Анисимов, исполняющий обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана Михаил Гордин стал неисполнительным директором. Об этом CNews сообщили представители VK.

Никита Анисимов и Михаил Гордин обладают уникальным опытом управления в ведущих научных институтах страны. Так, Никита Анисимов занимал руководящие посты в МГУ, Московском политехническом университете и Дальневосточном федеральном университете.

Михаил Гордин занимал руководящие позиции в крупных научных институтах в сфере авиационной промышленности, в частности, был генеральным директором ЦИАМ им. Баранова. Также он работал на руководящих должностях в международном бизнесе, в том числе в компаниях «Сибур» и «THK-BP Менеджмент».

Также в качестве независимого директора назначена Наталья Яковлева – сертифицированный бухгалтер, аудитор и независимый директор. Является независимым неисполнительным директором, членом комитетов по аудиту и вознаграждениям золотодобывающей компании «Петропавловск», независимым неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту логистической компании Globaltruck, независимым директором АО «Медиаскоп».

Кроме того, в совет директоров VK вошли два топ-менеджера компании.

Владимир Габриелян (исполнительный директор) с 2019 г. занимает пост первого заместителя генерального директора VK. Он работает в компании больше 20 лет и является признанным экспертом в области больших данных и машинного обучения.

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Удаленная работа

Александр Айвазов (исполнительный директор), старший вице-президент по инвестициям и развитию бизнеса VK, курирует сделки компании по слиянию и поглощению, а также направление онлайн-образования.

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VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории Рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.Games), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на «Юле» и в «VK Работе»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок по городу (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

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