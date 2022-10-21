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Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак

Провайдер ИТ-сервисов Linxdatacenter защитил веб-ресурсы группы компаний «Монополия» от хакерских атак. Сервис защиты от DDoS-атак повысил надежность и устойчивость цифровой платформы Monopoly.Online и других сайтов компании.

Группа компаний «Монополия» оказывает логистические услуги в сфере FTL и температурных перевозок, владеет и управляет собственным парком транспортных средств и водительским составом. Современный бизнес в сфере логистики опирается на цифровые решения. Основным продуктом компании является цифровая платформа для грузоперевозок Monopoly.Online.

Остановка работы любого из веб-сайтов критична для бизнеса: она чревата промедлением в выполнении перевозок, чувствительных к соблюдению сроков и температурного режима доставки, потерей средств и репутации надежного продукта. 

При этом в последние месяцы из-за растущего числа хакерских атак на российский бизнес цифровые платформы компаний постоянно оказывались под угрозами. По данным отчета «Лаборатории Касперского» за первое полугодие 2022 г., DDoS-атаки на бизнес зачастую были политически мотивированными. Выросло число сверхдлинных атак, продолжающихся сутками и неделями, при которых ресурсы оказываются под угрозой непрерывно. 

Для устранения проблемы была реализована многоуровневая защита ресурсов компании на базе сервиса Linx Protect: он охраняет данные клиентов Monopoly.Online, сайта monopoly.ru, лендингов и внутренних сервисов с гарантированной доступностью ресурсов 99,2%.

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Безопасность

«Чтобы защитить бизнес, ГК «Монополия» обратилась к специалистам Linxdatacenter за комплексным решением по защите от DDoS. Мы должны быть уверены, что цифровая платформа работает как часы. Без продвинутых средств ИБ обеспечить такой уровень сервиса сегодня просто невозможно», — отметил Евгений Якубов, руководитель отделов системного администрирования ГК «Монополия». 

«Компания «Монополия» размещает ИТ-инфраструктуру в ЦОДе Linxdatacenter в Петербурге с 2017 г. Предоставленное заказчику решение по защите от кибератак не только повышает уровень защищенности его систем, но и способствует обеспечению непрерывности работы его бизнеса. Благодаря встроенной аналитике компания сможет постоянно совершенствовать работу сервиса, быстро обнаруживать ошибки, а возможность фильтрации по геолокации обеспечит надежный отпор атакам из-за рубежа», – сказал Андрей Перекрест, генеральный директор Linxdatacenter.

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