Получите все материалы CNews по ключевому слову
Linx Safe Linx Protect
УПОМИНАНИЯ
Linx Safe и организации, системы, технологии, персоны:
|Linx - Связь ВСД 158 4
|Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 3
|LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 78 3
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
|Монополия ГК 11 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
|Макарьин Евгений 11 2
|Якубов Евгений 1 1
|Федоров Олег 14 1
|Перекрест Андрей 10 1
|Братчиков Станислав 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.