Linx Safe Linx Protect


УПОМИНАНИЯ


Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф 1
21.10.2022 Linxdatacenter защитил цифровую платформу ГК «Монополия» от DDoS-атак 1
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect 1
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Linx Safe и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 836 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 78 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
Монополия ГК 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
OWASP - Open Web Application Security Project 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3367 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 154 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1248 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 563 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 102 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2268 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 707 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 221 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1342 1
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 25 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 239 1
Direct Connect 32 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 174 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 604 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 334 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1143 1
Google Cloud Platform - GCP 329 1
Apple iPhone 6 4863 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 1
Linx Datacenter 54 1
Макарьин Евгений 11 2
Якубов Евгений 1 1
Федоров Олег 14 1
Перекрест Андрей 10 1
Братчиков Станислав 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Швеция - Стокгольм 402 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Европа 24508 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Европа Восточная 3115 1
Польша - Варшава 109 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1804 1
Английский язык 6820 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Техногенная катастрофа - Федеральный закон 68-ФЗ - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
