«Диасофт» поможет управлять ETL-процессами

Компания «Диасофт» развивает продукт «Управление регламентными операциями» в составе платформы развития Digital Q.UP. Он позволяет централизованно контролировать и управлять ИТ-продуктами, задействованными в закрытии дня и других процессах обработки данных. Теперь в продукте поддержан новый вид регламентных операций – управление ETL-процессами, а также добавлена настройка правил расчета дат. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Управление ETL-процессами

Новый функционал помогает управлять процессами получения и преобразования данных.

Все действия отражаются в централизованном протоколе, который позволяет отслеживать выполнение родительской и сопутствующих операций и легко перемещаться по цепочке, переходя во вложенные объекты.

Пользователь может выбрать как заранее настроенный ETL-процесс, так и создать его в интерфейсе продукта «Управление регламентными операциями» с помощью соответствующей формы.

Расчет периодичности дат

Теперь в продукте «Управление регламентными операциями» можно настраивать правила расчета дат для формирования различных графиков, например, графика платежей по кредитному договору.

Другие возможности продукта

Цепочки регламентных операций. Помимо возможности управления ETL-процессами, продукт «Управление регламентными операциями» позволяет управлять бизнес-процессами. Настраивать и обслуживать бизнес-процессы проще, разделяя сложные процессы как закрытие дня на отдельные этапы в виде регламентных операций и связывая их в единые цепочки.

Регламенты. Операции могут иметь регламенты, по которым они выполняются. С помощью регламентов настраивается набор правил, разрешающий или запрещающий запуск операции по расписанию, вручную или из внешней системы. Для каждого вида запуска выбираются дополнительные параметры: временной интервал запуска или запрета запуска, ожидаемая длительность, максимальное или минимальное количество объектов для обработки и т.д. Кроме того, через регламент настраивается запуск той или иной операции по расписанию.

Переопределение значений параметров. Продукт позволяет при необходимости переопределить параметры при выполнении одной и той же регламентной операции в разном контексте, например, для разных подразделений. Таким образом, регламентная операция не дублируется.

Ведение операционного дня. Продукт выполняет функцию мастер-системы ведения операционного дня. Статус операционного дня может вестись как в разрезе подразделений и их систем, так и на уровне организации в целом. Статус операционного дня отслеживается в удобном интерфейсе.

Управление календарями. Продукт позволяет создавать и настраивать любые необходимые в работе календари, например, полный календарь или календарь рабочих дней. Кроме того, календари можно создать в привязке к подразделению, региону или стране. Также есть возможность создать сводные календари, которые будут учитывать рабочие и нерабочий дни, различные графики работы нескольких календарей.

Интеграция в ИТ-ландшафт. Продукт «Управление регламентными операциями» может быть интегрирован с любыми ИТ-решениями, разработанными как компанией «Диасофт», так и другими вендорами. Взаимодействие может осуществляться через вызовы API или через брокер сообщений, например, инфраструктурную платформу Digital Q.MessageBroker, которая входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q.