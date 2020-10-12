«Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP»

Специалисты компании «Первый бит» автоматизировали 2 тыс. рабочих мест в торгово-производственном холдинге «Русклимат», внедрив «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:Документооборот». Переход на новую систему был важен ввиду реорганизации международной компании и позволил повысить уровень производительности и эффективность бизнес-процессов компании на 15%.

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» — международная компания, концентрирующая опыт ведущих мировых производителей индустрии климата, мощный потенциал конструкторских бюро и лабораторий индустриального дизайна. Компания специализируется на производстве климатической и инженерной техники, оказании полного спектра профессиональных услуг в области проектирования, монтажа, поставки и сервисного обслуживания техники. Свыше 30% продукции ТПХ «Русклимат» производит на заводах в России и Юго-Восточной Азии. На рынках России, стран СНГ и Балтии «Русклимат» работает с 1996 г., количество сотрудников компании — 5 тыс. человек.

Несколько юридических лиц в ТПХ «Русклимат» использовали систему на базе «1С:Управление производственным предприятием». Она была сильно доработана, поддержка осуществлялась без оперативного реагирования на запросы и специфику растущего бизнеса. Это влекло за собой сложности с организацией своевременного обновления и поддержкой пользователей. Компания приняла решение внедрить ERP-систему на базе «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2».

«Русклимат» более 10 лет использовал «1С:Управление торговлей 8», ее возможности были ограничены и развитие становилось экономически все менее обоснованным. Развертывание и обслуживание усложнялось тем, что холдинг территориально рассредоточен и имеет широкую географию продаж, отгрузки компании со складов осуществляются круглосуточно. Также ввиду реорганизации холдинга, слияния и укрупнения юридических лиц компании требовался обновленный подход к построению и объединению процессов, потенциал для развития бизнеса и переход на новую систему на базе «1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот ПРОФ» — она соответствуют высоким требованиям к производительности системы и отдельных операций, к настройке инфраструктуры, ведь совокупно в системе одновременно работают порядка 1,7 тыс. человек.

«Русклимат» доверил проект компании «Первый бит». Перед стартом проекта на предприятии у множества юридических лиц была своя база, между ними были настроены многочисленные обмены. Процессы были децентрализованы, а модификации в историческую систему (конфигурацию) привносились для разных подразделений свои, исходя из задач конкретного подразделения, а не предприятия в целом. Для восстановления последовательности партионного учета в крупнейшей базе за один месяц требовалось более недели машинного времени и большое количество кропотливого труда компетентных сотрудников. Выполнение ряда простых операций и построение оперативных отчетов требовало больших затрат времени. Процессы согласования технически не были связаны с самими учетными системами и происходили в почте и на портале компании. Интеграция с бухгалтерией не была автоматизирована и предполагала ручную выгрузку и загрузку по усмотрению бухгалтерии.

Были поставлены цели проекта: объединение, оптимизация и повышение эффективности бизнес-процессов компании; повышение эффективности управления и контроля; развитие компании, рост прибыли, рост капитализации бизнеса; получение конкурентных и стратегических преимуществ компании;

Для достижения целей, требовалось решить следующие задачи: перейти на новую систему, которая обеспечит высокий уровень производительности для работы основного бизнеса компании в рамках одного юридического лица; повысить качество получаемых данных и прозрачность отчетности; централизовать и унифицировать процессы компании для сокращения неэффективных операций, и снизить трудозатраты на выполнение ключевых; сохранить обновляемость системы для поддержки дальнейшего развития компании.

Внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот ПРОФ» в ТПХ «Русклимат» специалистами компании «Первый бит» стало одним из крупнейших — суммарное количество пользователей достигает 2 тыс. человек в более чем 80 городах. В ходе реализации проекта соблюдались крайне высокие требования к используемым решениям, некоторые типовые механизмы системы пришлось оптимизировать или модифицировать. Стоит отметить большой территориальный охват: филиалы компании располагаются от Смоленска до Владивостока. Специалисты «Первого бита» организовали максимально быстрый старт перехода на новую систему, чтобы филиальная сеть в кратчайшие сроки оказалась в одном информационном поле для упрощения и ускорения процесса реорганизации.

Был обеспечен плавный и последовательный переход компании с минимизацией рисков и потерь для бизнеса связанных с остановками базы, устранением системных дефектов. Для этого потребовалось создать и внедрить такой конвейер разработки, который позволил еженедельно вносить значимые функциональные изменения в систему, минимально влияя на работу пользователей. Для реорганизации структуры филиальной сети без перерыва в обслуживании были подготовлены специализированные инструменты и бизнес-процессы.

В холдинге «Русклимат» широкий ИТ-ландшафт — внедряемую систему необходимо было интегрировать с десятком других, среди которых: единая справочная система, складские системы, транспортные системы, CRM, производственные системы, учетные системы партнеров и так далее. Внедрение системы происходило посредством Agile-подходов, с применением Scrum- и Scrumban-фреймворков. Схема взаимодействия с заказчиком предполагала тесную слаженную работу. Все сложные, запутанные и противоречивые вопросы разбирались совместно, а доработки в системе делались исходя из реальной необходимости, а не исторического контекста. Планирование изменений и приоритизация задач осуществлялись исходя из актуальности на текущий момент, а также приживаемости изменений в бизнесе.

Одной из задач проекта было формирование на стороне заказчика сильной команды поддержки, способной к самостоятельному развитию и обновлению системы для снижения затрат как на внедрение, так и на поддержку. Поэтому работа над проектом велась объединенной командой разработки. Для решения задач качественных коммуникаций, координации команды, постановки задач, общего использования значимой для проекта и системы информации был использован современный инструментарий Jira, Confluence, Slack, BitBucket. Для организации отказоустойчивых асинхронных обменов на скорости близкой к реальной использовался брокер сообщений RabbitMQ, а для быстрой разработки интеграций со стороны «1С» использовался «БИТ. Адаптер».

В результате внедрения специалистами «Первого бита» систем «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2» и «1С:ERP Управление предприятием 2 + Документооборот ПРОФ» было автоматизировано 2 тыс. рабочих мест и получены следующие эффекты: эффективность и оперативность: ускорилась обработка заказов на 10%; ускорилось выполнение операций в системе на 15%; сократились операционные и административные расходы на 5%; сократились неэффективные операции на 15%; трудозатраты и отчетность: сократились трудозатраты в различных подразделения на 15%; ускорилось получение управленческой отчетности на 20%.