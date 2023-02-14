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Цифровизация
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#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka

Облачный провайдер #CloudMTS вышел на рынок DBaaS (Database-as-a-service) с портфелем OpenSource-сервисов. Провайдер представил сразу три услуги для хранения и управления данными корпоративных клиентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без специфических знаний развернуть систему управления базами данных (СУБД) и сервисы очередей для запуска новых продуктов.

DBaaS – это готовые и настроенные базы данных, за управление и администрирование которых отвечает облачный провайдер. Такие сервисы востребованы в компаниях, которые хотят упростить свою работу с СУБД и не тратить время на непрофильные задачи: покупку и обслуживание соответствующего оборудования, его настройку и обновление, обеспечение доступности кластера в режиме 24/7 и работу средств информационной безопасности.

Например, это программисты, которым нужна среда для разработки программ и приложений, или поддержки работы интернет-магазинов с их пиковыми нагрузками во время сезонных или тематических акций. Пользователями решений могут быть предприятия с большим количеством офисов в разных регионах и другие компании, которым необходимо обрабатывать транзакции в режиме реального времени. DBaaS также пригодится командам, у которых мало опыта в администрировании СУБД.

Спрос на DBaaS растет вместе с объемом рынка облачных СУБД в мире и в России. По оценке Gartner, за последние пять лет выручка в этом сегменте выросла более чем в два раза, по итогам 2022 г. достигнув $80 млрд. Всего в мире насчитывается почти 400 различных СУБД. В России до недавнего времени на рынке лидировали иностранные вендоры: Oracle, IBM и Microsoft. После ухода ряда крупных производителей СУБД из страны вырос спрос на решения на базе OpenSource, в том числе, на PostgreSQL, Redis и Kafka.

«В структуре выручки глобальных провайдеров облачные СУБД занимают от 5 до 20%. При этом заказчикам интересно не просто разместить данные, а получить готовую комплексную услугу, которую можно использовать вместе с другими решениями – например, виртуальными машинами и объектным хранилищем, связанных надежной сетью от МТС. Так работают и наши DBaaS-сервисы. Клиент может развернуть кластер в удобном интерфейсе в несколько кликов, а остальное для него сделают наши специалисты: продумают архитектуру, подключат резервное копирование, проследят за отказоустойчивостью каждого кластера. Наша система биллинга позволяет зарегистрироваться по номеру телефона и оплачивать услуги карточкой, как в онлайн-магазине», – сказала Вера Баева, директор по развитию продуктов #CloudMTS.

DBaaS-сервисы провайдера развернуты в двух дата-центрах: в Москве и Владивостоке. В течение года компания планирует открыть зоны доступности DBaaS и в других регионах России, а также пополнить продуктовый портфель еще 10 сервисами.

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DBaaS for Redis – сервис для создания и управления кластерами Redis в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для мгновенного доступа к часто запрашиваемым данным: кэширования долговременных сессий, веб‑страниц или часто используемых объектов, таких как изображения, файлы и метаданные. Для клиентов доступен бесплатный тестовый период на один месяц.

DBaaS for PostgreSQL – сервис для создания и управления кластерами PostgreSQL в инфраструктуре #СloudMTS. Используется для долговременного хранения больших объемов данных. Подходит для построения веб-сервисов, аналитики, «» и других учетных систем.

Managed Kafka – Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.

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