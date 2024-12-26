Публичное облако Cloud.ru Evolution пополнилось сервисами для обработки данных

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru расширил инструменты платформы Cloud․ru Evolution для работы с данными в облаке. Управляемые сервисы Evolution Managed Spark, Evolution Managed Redis и Evolution Managed Kafka теперь доступны пользователям платформы в режиме Public Preview.

Сервисы будут полезны для финансовых и страховых компаний, онлайн-ритейла и электронной коммерции, медиахолдингов и другого бизнеса, который применяет и развивает data-driven-подход. Например, это может быть подготовка информации для последующего прогнозирования тенденций или анализ показателей: сервисы помогут обработать большие объемы данных и определить направление развития бизнеса или продукта, предложить меры по улучшению, спланировать логистику на складе, обработать транзакции в реальном времени, хранить данные корзин, проводить поиск по товарам.

Evolution Managed Spark — это фреймворк для распределенной обработки больших данных, который отличается высокой скоростью обработки в памяти. Сервис помогает эффективно обрабатывать структурированные, слабоструктурированные и неструктурированные данные. Подходит для быстрого выполнения связанных с большими данными (Big Data) задач: обработка занимает минуты вместо часов.

Evolution Managed Redis — сервис для работы с базой данных Redis, помогает пользователям сосредоточиться на разработке приложений, снимая нагрузку по администрированию. Evolution Managed Redis можно использовать для кеширования часто запрашиваемых данных: например, при работе с СУБД Redis позволяет хранить наиболее популярные запросы в кеше в оперативнпой памяти. При этом нагрузка снижается, и доступ к данным ускоряется.

Evolution Managed Kafka — сервис для обработки потоков данных на базе open source-решения Apache Kafka. Предоставляет высокопроизводительный брокер сообщений для обработки, передачи и хранения сообщений. Evolution Managed Kafka — мощный инструмент для обработки и управления потоками данных, минимизирующий затраты на настройку и администрирование. Сервис может быть полезен, например, ритейлу и представителям сферы электронной коммерции для обработки множества событий, таких как размещение заказов, обновление каталога продуктов, управление запасами и регистрацию действий пользователей.

Анастасия Тафеенко, лидер продуктовой платформы Cloud.ru, сказала: «Теперь на платформе Cloud.ru Evolution пользователям доступна группа сервисов для работы с высоконагруженными системами, и благодаря доступу в облаке их можно быстро разворачивать без роста затрат на инфраструктуру. Сервисы управляемые, что также снимает нагрузку на их администрирование с клиента, они легко интегрируются в архитектуру любого проекта».