СДМ-банк представил новый мобильный банк для предпринимателей

СДМ-банк представил новый мобильный банк – «СДМ бизнес» для смартфонов, который разработан специально для предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также руководителей и финансовых управляющих организаций. Обновленное приложение позволит решать текущие бизнес задачи из любой точки мира и в любое удобное время.

Функциональность приложения расширилась. Теперь настроить авторизацию можно при помощи TouchID/FaceID; в одной программе управлять счетами сразу нескольких компаний; просматривать и отправлять реквизиты, выписки по счетам; создавать и подписывать платежные документы в рублях; осуществлять быстрый повтор платежа из шаблона или истории платежей; отзывать документы; отправлять выписки по электронной почте в формате «1C», pdf или Excel; получать информацию по корпоративным картам и операциям по ним; общаться с банком и быть в курсе его последних новостей.

Для того чтобы начать работать с приложением «СДМ бизнес» клиентам банка необходимо написать заявление на подключение. Новым клиентам нужно будет оформить в офисе банка договор о дистанционном банковском обслуживании и скачать приложение на мобильное устройство. «СДМ бизнес» доступен для скачивания в Appstore и Google Play.

Елена Волкоедова, заместитель председателя правления, директор департамента клиентского обслуживания СДМ-банка, сказала: «Мы всегда стремимся идти в ногу со временем и обеспечиваем наших клиентов технологичными сервисами. "СДМ бизнес" – принципиально новая программа, многофункциональная и удобная. Цель модернизации была достигнута – теперь работать с приложением еще комфортнее и быстрее. Уверена, что наши клиенты это оценят и "СДМ бизнес" станет востребованным инструментом».