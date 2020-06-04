МКБ внедрил электронную подпись в мобильный банк

Московский кредитный банк (МКБ) внедрил решение PayControl, благодаря которому клиенты при использовании мобильного банка получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций с помощью электронной подписи на своем мобильном устройстве.

Основное преимущество электронной подписи PayControl по сравнению с привычным одноразовым паролем в sms или push-уведомлении, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: социальной инженерии, перехвату одноразовых кодов подтверждения в sms и push, использованию зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Внедренная банком платформа мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl разработана компанией SafeTech, резидентом IT-кластера фонда «Сколково».

«Для МКБ внедрение платформы PayControl в мобильный и интернет-банк для обслуживания физических лиц позволило еще больше повысить безопасность операций. В ближайшее время мы планируем внедрить решение и для юридических лиц», - сказал директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

«МКБ в кратчайшие сроки принял предупредительные меры и реализовал то, что раньше казалось невозможным: за один месяц внедрил мобильную электронную подпись для обслуживания физических лиц», – сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.