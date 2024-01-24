Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила первое на рынке решение для подтверждения финансовых операций клиентов банков в мобильных приложениях и сервисах, которые работают на устройствах с мобильной отечественной операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

«Есть кредитные организации, кто уже выпустил или планирует в ближайшее время выпустить приложения «мобильный банк» для ОС «Аврора». Поэтому мы решили выпустить версию PayControl для ОС «Аврора» уже сейчас, чтобы банки имели возможность еще на этапе разработки «мобильного банка» для новой ОС заложить в него возможность быстрого и безопасного подтверждения транзакций», - отметила коммерческий директор компании SafeTech, Дарья Верестникова.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, созданная для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях, соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации.

Поддержка ОС «Аврора» в платформе PayControl позволяет наряду с Android и iOS обеспечить быстрое и безопасное подтверждение транзакций в мобильных приложениях и сервисах, работающих в устройствах с отечественной ОС.

Дарья Верестникова пояснила, что это первое такое решение на рынке и что в нем используется асимметричная криптография и безопасное хранение ключей электронной подписи, что соответствует требованием регуляторов для обеспечения защиты операций от хищений. Верестникова напомнила, что в октябре 2023 г. вступили в силу требования Банка России, которые фактически запретили кредитным организациям использовать коды из push-уведомлений и SMS для подтверждения операций.

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«Таким образом, банки должны будут в ближайшее время перейти от кодов из SMS и push-уведомлений на решения с криптографией», - добавила глава компании.

В конце 2023 г. гендиректор ООО «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес сообщил, что в ближайшее время для операционной системы Аврора адаптируют RuStore, СБПэй.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.