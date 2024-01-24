Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Резидент «Сколково» выпустил решение на Авроре для защиты платежей

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила первое на рынке решение для подтверждения финансовых операций клиентов банков в мобильных приложениях и сервисах, которые работают на устройствах с мобильной отечественной операционной системой «Аврора». Об этом CNews сообщили представители ОМП.

«Есть кредитные организации, кто уже выпустил или планирует в ближайшее время выпустить приложения «мобильный банк» для ОС «Аврора». Поэтому мы решили выпустить версию PayControl для ОС «Аврора» уже сейчас, чтобы банки имели возможность еще на этапе разработки «мобильного банка» для новой ОС заложить в него возможность быстрого и безопасного подтверждения транзакций», - отметила коммерческий директор компании SafeTech, Дарья Верестникова.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, созданная для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях, соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации.

Поддержка ОС «Аврора» в платформе PayControl позволяет наряду с Android и iOS обеспечить быстрое и безопасное подтверждение транзакций в мобильных приложениях и сервисах, работающих в устройствах с отечественной ОС.

Дарья Верестникова пояснила, что это первое такое решение на рынке и что в нем используется асимметричная криптография и безопасное хранение ключей электронной подписи, что соответствует требованием регуляторов для обеспечения защиты операций от хищений. Верестникова напомнила, что в октябре 2023 г. вступили в силу требования Банка России, которые фактически запретили кредитным организациям использовать коды из push-уведомлений и SMS для подтверждения операций.

Евгений Вирцер, «СТИ»: ЦОД это такая же часть базовой инфраструктуры, как электричество, дороги или аэропорты
Импортонезависимость

«Таким образом, банки должны будут в ближайшее время перейти от кодов из SMS и push-уведомлений на решения с криптографией», - добавила глава компании.

В конце 2023 г. гендиректор ООО «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес сообщил, что в ближайшее время для операционной системы Аврора адаптируют RuStore, СБПэй.

***

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Изгнание SAP, Oracle и IBM из российского ЖКХ будет стоить властям 6,1 миллиарда

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Хакеры выставили на продажу данные 15 млн пользователей бежавшего из России Trello

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще