SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила версию PayControl для быстрого и безопасного подтверждения банковских транзакций на стационарном компьютере или ноутбуке (PayControl Desktop). Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl ГОСТ — омниканальная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. При ее использовании обеспечивается противостояние наиболее распространенным атакам на клиентов финансовых организаций («перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.).

В версии PayControl Desktop используется асимметричная криптография, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

Для хранения ключей электронной подписи в PayControl Desktop используется сертифицированное решение «Рутокен» от компании «Актив», которое позволяет обеспечить тот же высочайший уровень защиты информации, что и при использовании PayControl на смартфонах.

Заверять платежи и переводы с помощь PayControl Desktop также удобно, как и при совершении банковских операций с помощью смартфона. Вся процедура займет две секунды и для подтверждения платежа потребуется всего пара кликов мышкой. Дело в том, что в PayControl Desktop используется технология PWA (прогрессивное web-приложение (англ. progressive web app, PWA), которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение. Поэтому PayControl Desktop для конечного пользователя выглядит как обычное приложение для ПК, ярлык для запуска которого можно автоматически разместить на рабочем столе или нижней панели управления на экране компьютера.

«Большинство клиентов банков, особенно частные лица и представители малого бизнеса, предпочитают проводить и подтверждать операции прямо на смартфоне. В то же время есть достаточное количество тех, кто предпочитает совершать платежи и переводы на компьютере. Именно для них мы и разработали версию PayControl Desktop, не уступающую по своему удобству и безопасности привычному PayControl под ОС iOS, Android и «Аврора»», - сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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Компания SafeTech, разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, работает на рынке более 13 лет, ее решения внедрены более чем 80 банках. По состоянию на 2023 г. число пользователей решениями SafeTech составило более 15 млн. В 2023 г. компания вышла на рынок трех стран СНГ- Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.