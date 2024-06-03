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SafeTech выпустила версию PayControl ГОСТ для компьютеров и ноутбуков

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», выпустила версию PayControl для быстрого и безопасного подтверждения банковских транзакций на стационарном компьютере или ноутбуке (PayControl Desktop). Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

PayControl ГОСТ — омниканальная платформа мобильной аутентификации и электронной подписи. При ее использовании обеспечивается противостояние наиболее распространенным атакам на клиентов финансовых организаций («перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т. д.).

В версии PayControl Desktop используется асимметричная криптография, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

Для хранения ключей электронной подписи в PayControl Desktop используется сертифицированное решение «Рутокен» от компании «Актив», которое позволяет обеспечить тот же высочайший уровень защиты информации, что и при использовании PayControl на смартфонах.

Заверять платежи и переводы с помощь PayControl Desktop также удобно, как и при совершении банковских операций с помощью смартфона. Вся процедура займет две секунды и для подтверждения платежа потребуется всего пара кликов мышкой. Дело в том, что в PayControl Desktop используется технология PWA (прогрессивное web-приложение (англ. progressive web app, PWA), которая визуально и функционально трансформирует сайт в приложение. Поэтому PayControl Desktop для конечного пользователя выглядит как обычное приложение для ПК, ярлык для запуска которого можно автоматически разместить на рабочем столе или нижней панели управления на экране компьютера.

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«Большинство клиентов банков, особенно частные лица и представители малого бизнеса, предпочитают проводить и подтверждать операции прямо на смартфоне. В то же время есть достаточное количество тех, кто предпочитает совершать платежи и переводы на компьютере. Именно для них мы и разработали версию PayControl Desktop, не уступающую по своему удобству и безопасности привычному PayControl под ОС iOS, Android и «Аврора»», - сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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Компания SafeTech, разработчик решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота, работает на рынке более 13 лет, ее решения внедрены более чем 80 банках. По состоянию на 2023 г. число пользователей решениями SafeTech составило более 15 млн. В 2023 г. компания вышла на рынок трех стран СНГ- Узбекистана, Кыргызстана и Белоруссии.

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