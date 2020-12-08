Минбанк интегрировал технологию мобильной электронной подписи в ДБО для корпоративных клиентов

Платформа мобильной аутентификации и электронной подписи Paycontrol, разработанная компанией Safetech, успешно внедрена в мобильный банк для юридических лиц «Минбанк бизнес-онлайн». Корпоративные клиенты банка получили возможность удобного и безопасного подтверждения финансовых транзакций и документов на своем мобильном устройстве.

«Московский индустриальный банк» (Минбанк) предлагает финансовые услуги для частных и корпоративных клиентов. Банк уделяет особое внимание обеспечению качества и надежности своих дистанционных сервисов. В рамках реализации проекта повышения безопасности цифровых каналов обслуживания, банк выбрал технологию мобильной электронной подписи финансовых транзакций и электронных документов от компании Safetech.

Задачами данного проекта стали: обеспечение возможности быстрого и удобного подписания финансовых транзакций и электронных документов для корпоративных клиентов, обеспечения максимального уровня безопасности, а также минимизация финансовых затрат на подтверждение транзакций. Для решения поставленных задач Минбанк выбрал платформу мобильной аутентификации и электронной подписи Paycontrol, разработанной компанией Safetech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково».

Внедрение решения Paycontrol в мобильный банк «Минбанк бизнес-онлайн» для юридических лиц обеспечило клиентам банка возможность легко и безопасно совершать финансовые операции: на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей); без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS и Push-уведомлений; одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество Paycontrol по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении, заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование Paycontrol позволяет противостоять самым актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Дарья Верестникова, коммерческий директор Safetech, сказала: «Мобильная электронная подпись уже становится стандартным инструментом обеспечения безопасности дистанционного банковского обслуживания. На сегодняшний день, клиенты ведущих банков страны используют удобную и, главное, безопасную технологию для подтверждения финансовых транзакций и подписи документов. Мы рады, что еще один уважаемый банк смог повысить безопасность действий корпоративных клиентов в цифровых каналах».