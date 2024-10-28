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«ОТП Банк» внедрил систему PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для корпоративных клиентов «ОТП Бизнес»

В «ОТП Банке» искали эффективное решение из современных технологий подтверждения документов и финансовых операций. Результатом стало внедрение решения PayControl ГОСТ в новом интернет-банке для юридических лиц «ОТП Бизнес». Оно адаптировано для всех устройств и можно с легкостью управлять своими финансами с мобильного телефона, планшета или компьютера. Об этом CNews сообщили представители компании SafeTech.

PayControl ГОСТ - омниканальная платформа мобильной аутентификации и подтверждения электронных транзакций в смартфоне, которая реализована в соответствии с требованиями Положения Банка России № 683-П. Решение работает на базе сертифицированных средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» и JCP (ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012).

Чтобы воспользоваться PayControl ГОСТ, достаточно нажать на экран смартфона, и операция по переводу средств будет подписана. Процедура подтверждения платежа занимает 2 секунды.

В PayControl ГОСТ обеспечено безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности и авторства подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т. д.

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«Корпоративные клиенты ожидают от банка не только выгодных ставок, но в первую очередь качественный уровень сервиса, удобства, скорости и безопасности. Современные цифровые решения помогают нам соответствовать всем этим требованиям. Благодаря технологии PayControl наши клиенты получили решение для полноценного и безопасного подтверждения транзакций в интернет-банке «ОТП Бизнес», - сказал Виталий Сытников, директор по развитию корпоративного и малого бизнеса «ОТП Банка».

«Во всем мире кредитные организации отказываются от морально и технически устаревших способов подтверждения транзакций в виде кодов из СМС или push-сообщений. Они выбирают решения, которые действительно могут защитить средства клиентов от хищений, совершаемых, в том числе, с помощью социальной инженерии. И нам приятно видеть ОТП-банк в числе тех российских кредитных организаций, которые, стремясь повысить удобство и защищенность своих клиентов, переходят на современные и отвечающие всем регуляторным требованиями решения», - отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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