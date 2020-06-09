Safetech обеспечил безопасность транзакций клиентов МКБ

Решение Paycontrol, разработанное компанией Safetech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково», начал использовать Московский кредитный банк (МКБ). Клиенты банка – юридические и физические лица – при использовании мобильного и интернет-банка получили возможность безопасного подтверждения финансовых транзакций на своем мобильном устройстве.

С началом пандемии коронавируса COVID-19 кибермошенники многократно увеличили количество атак на пользователей дистанционных сервисов. В связи с этим руководство МКБ приняло решение поднять приоритет проектов в области информационной безопасности и ускорить внедрение в цифровых каналах нового решения для безопасного подтверждения транзакций и подписи электронных документов.

Основные цели, которые ставил перед собой банк в ходе проекта: обеспечение клиентам возможности быстрого и удобного формирования подписи с использованием мобильного устройства; обеспечение максимального уровня безопасности транзакций для защиты денежных средств клиентов; минимизация финансовых затрат по сравнению с используемыми ранее технологиями подтверждения транзакций.

Эти и многие другие задачи были реализованы при помощи платформы мобильной аутентификации и электронной подписи Paycontrol резидента «Сколково» компании Safetech.

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка, сказал: «Для МКБ внедрение платформы Paycontrol в мобильный и интернет-банк для обслуживания физических и юридических лиц позволило еще больше повысить безопасность операций».

Внедрение решения Paycontrol позволит клиентам МКБ безопасно совершать финансовые операции: на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей); без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения; без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS и Push-уведомлений; одним движением руки по экрану смартфона.

Основное преимущество Paycontrol по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, в частности, одноразовым паролем в SMS или Push-уведомлении, в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Использование Paycontrol позволяет противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: социальной инженерии, перехвату одноразовых кодов подтверждения в SMS и Push, использованию зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей.

Помимо базовой функциональности платформы Paycontrol клиентам МКБ стали доступны и самые инновационные возможности: вход в «личный кабинет» клиента без ввода логина и пароля по QR-коду; отображение и подпись электронных транзакций в интерактивных уведомлениях на мобильном устройстве; поддержка смарт-часов, включая Apple Watch.

Также появилась возможность «групповой» подписи транзакций, что существенно повысило удобство работы клиентов – юридических лиц, совершающих множество операций. В этом случае пользователь последовательно просматривает реквизиты нескольких транзакций, один раз нажимает на кнопку «подписать», но мобильная электронная подпись формируется отдельно для каждой операции.

Дарья Верестникова, коммерческий директор Safetech, сказала: «Задачи кардинального повышения безопасности систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в условиях пандемии коронавируса стали актуальны, как никогда. Все банки наблюдают значительный всплеск попыток мошенничества в удаленных каналах. МКБ в кратчайшие сроки предпринял предупредительные меры и реализовал то, что раньше казалось невозможным: за один месяц внедрил мобильную электронную подпись для обслуживания юридических и физических лиц. Мы рады, что наше решение проявило свои преимущества простого и оперативного встраивания в системы ДБО, что позволило банку обеспечить не только безопасность, но и повысить удобство работы клиентов».

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain фонда «Сколково», сказал: «Внедрение платформы Paycontrol в Московском кредитном банке в очередной раз продемонстрировало востребованность и высокий уровень технологий резидентов “Сколково”, разрабатывающих решения для российского финансового сектора. Выбор Paycontrol для защиты транзакций юридических и физических лиц, и, самое главное, кратчайшие сроки успешной реализации проекта стали возможны благодаря преимуществам решения, детальной проработанности технологий встраивания в прикладные системы, а также опыту экспертов компании Safetech, которым они всегда охотно делятся с отечественными и мировыми банками».