SafeTech выпустила обновленное решение PayControl

SafeTech совместно с «Криптопро» расширила возможности флагманского решения PayControl. Теперь решение работает с использованием сертифицированных СКЗИ «Криптопро CSP» и JCP, что позволяет реализовать формирование и проверку усиленной неквалифицированной электронной подписи в соответствии с государственными стандартами ГОСТ Р 34.11-2012 и ГОСТ Р 34.10-2012.

Использование «PayControl ГОСТ» позволит организациям обеспечить максимальную безопасность своих цифровых каналов и полное соответствие требованиям законодательных органов к подтверждению волеизъявления пользователей. Продукт позволяет решить следующие задачи: обеспечение максимального уровня безопасности транзакций для защиты денежных средств клиентов; обеспечение клиентам возможности быстрого и удобного формирования подписи с использованием мобильного устройства; минимизация финансовых затрат по сравнению с другими технологиями подтверждения транзакций; выполнение требований регулятора в части использования неквалифицированной электронной подписи для совершения операций.

Мобильная электронная подпись «PayControl ГОСТ» создается путем криптографических преобразований подписываемой информации (реквизитов конкретной финансовой транзакции или электронного документа) в сочетании с уникальными характеристиками конкретного смартфона.

Подписание и подтверждение операций происходит одним касанием экрана. «PayControl ГОСТ» позволяет противостоять наиболее распространенным мошенническим схемам: перехват одноразовых кодов подтверждения в SMS и PUSH, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах, социальная инженерия и фишинг.

Решение призвано кардинально повышать безопасность цифровых каналов и развивать безопасное дистанционное банковское обслуживание. «PayControl ГОСТ» значительно упрощает пользовательский опыт путем трансформирования мобильного устройства в аналог USB-токена с экраном. Решение позволяет подтверждать запрос на совершение банковских транзакций, выполнять процедуру многофакторной аутентификации, создавать и подписывать электронные документы, фиксировать факты получения и/или ознакомления с определённой̆ информацией.

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«Компания SafeTech старается предоставлять рынку самые современные решения как с технологической стороны, так и со стороны соответствия законодательным трендам. Использование в «PayControl ГОСТ» сертифицированного СКЗИ компании «Криптопро» дает возможность массово использовать в мобильном банкинге не только простую, но и неквалифицированную подпись. Выход «PayControl ГОСТ» без сомнения станет одним из самых значимых событий 2023 г. в сфере защиты банковских платежей от фрода и мошенничества и выведет дистанционные каналы на принципиально новый уровень безопасности», – сказала Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.

«Переход PayControl, зарекомендовавшего себя как эффективное решение для обеспечения безопасности банковских операций, на доверенное криптографическое ядро «Криптопро» делает его действительно передовым средством для защиты денежных средств клиентов. Мы уверены, что такое совместное решение обеспечит максимальную безопасность и удобство дистанционного банковского обслуживания как для клиентов, так и для самих банков», – сказал Станислав Смышляев, заместитель генерального директора «Криптопро».