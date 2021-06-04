Россияне создали Face ID для коров и коз ради цифровизации сельского хозяйства

В России создана технология идентификации коров и коз. Она получила название SAIC, и за ней стоит компания СТСХ из Ижевска. SAIC позволяет, словно Face ID в смартфонах Apple, идентифицировать животное, используя для этого рисунок носа. На основе этой технологии в будущем в России может появиться единая база данных крупного рогатого скота.

Face ID для коров

Российская компания ООО «Современные технологии сельского хозяйства» (СТСХ) из Ижевска разработала аналог технологии Face ID для коров. По информации правительства Удмуртской республики, она необходима для идентификации животных и упрощения управления различными производственными процессами, связанными с разведением крупного рогатого скота.

Идентифицировать животных разработчики предлагают не по лицу, как это делают Face ID в смартфонах Apple и ее аналоги на Android-смартфонах, а по рисунку носа (дерматоглифическому узору). Он уникален у каждого животного и не меняется в течение жизни.

Со слов генерального директора СТСХ Алексея Сафиулина, разработанная его компанией технология, получившая название SAIC (расшифровку Сафиулин не приводит) подходит не только для крупного рогатого скота, но также для коз. Пока неизвестно, можно ли использовать ее для идентификации других животных.

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«Это будет своего рода Face ID для крупного рогатого скота и коз. Идентификацию нельзя подделать, нельзя потерять как бирку, и она совершенно безвредна для коровы», – сказал Алексей Сафиулин во время презентации технологии. Он показал ее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как все работает

Алексей Сафиулин уточнил, что SAIC представляет собой приложение для смартфона. Оно анализирует фотографию носа коровы и позволяет узнать всю доступную информацию о конкретном животном.

Например, это могут быть сведения о сделанных ему в течение его жизни прививках. Также приложение может рассказать о наличии у животного потомства.

Презентация технологии SAIC на Петербургском международном экономическом форуме

По задумке главы СТСХ, технология SAIC послужит толчком для создания единой всероссийской базы данных крупного рогатого скота. В настоящее время таких животных в России насчитывается около 19 млн.

Алексей Сафиулин считает, что SAIC найдет свое применение как на фермах, так и на крупных предприятиях, занимающихся разведением коров. О текущей стадии разработки, на которой находится SAIC, сроках релиза приложения и поддерживаемых платформах во время презентации он не рассказал. Между тем, по данным правительства Удмуртии, его проект стал финалистом всероссийского конкурса «Топ-10 инновационных компаний в зооиндустрии».

Немного о СТСХ

Компания «Современные технологии сельского хозяйства» была образована сравнительно недавно. По информации ЕГРЮЛ, она существует с 27 декабря 2019 г. и зарегистрирована в Ижевске. Алексей Сафиулин является ее единственным учредителем, а уставный капитал компании составляет 100 тыс. руб.

Сафиулин занимает в СТСХ пост генерального директора. Основной вид деятельности компании – «производство сырого коровьего молока и сырого молока прочего крупного рогатого скота (буйволов, яков и др.)» (код ОКВЭД – 01.41.2). Дополнительных видов деятельности у компании 13, среди которых есть «разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01) и «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие» (72.19).

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Согласно сведениям портала Rusprofile, за 2020 г. (первый год существования компании) выручка СТСХ составила 3 млн руб. Этот год она завершила с убытком в размере 1,1 млн руб.

Алексей Сафиулин также является учредителем и гендиректором компании ООО «Вега», зарегистрированной в Ижевске 27 декабря 2016 г. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., основной вид деятельности – «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая» (62.09).

Бизнесмен также является директором еще двух компаний. Он руководит фирмой ООО «М-Сервис» (Ижевск, зарегистрирована 27 января 2015 г., уставный капитал 10 тыс. руб. основной вид деятельности – «техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств»). Вторая компания – это ООО «Алангасар» (село Каракулино Удмуртской Республики, 31 октября 2018 г., 10 тыс. руб., «деятельность в области спорта прочая»).

Виртуальная реальность для коров

Провести цифровизацию российского сельского хозяйства пытается не только Алексей Сафиулин. В ноябре 2019 г. CNews писал об успешных испытаниях прототипа устройства виртуальной реальности (ВР) для коров.

Гаджет, выглядящий как очки ВР для людей, был разработан специалистами из Московской области (МО). По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, устройство создавалось с целью улучшения условий содержания крупного рогатого скота.

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Очки разрабатывались с учетом анатомического строения головы коров. Инженеры, создававшие их, обращались за помощью к ветеринарным врачам.

В таких очках корова будет видеть не суровую российскую действительность, а виртуальное летнее поле. Устройство доказало свою эффективность – после первых же испытаний животные, на которых оно тестировалось, продемонстрировали снижение тревожности и рост эмоционального настроя. По прогнозам разработчиков, массовое внедрение их очков виртуальной реальности в сельское хозяйство может оказать положительное воздействие на молочную продуктивность коров.