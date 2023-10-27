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ГК «Кортрос» внедрила систему доступа в здание по BLE и Face ID в Москве

Группа компаний «Кортрос» внедрила в московском ЖК iLove систему доступа в здание по BLE и Face ID. BLE – это способ, при котором телефон можно не доставать из кармана, и домофон сам понимает, что житель к нему приблизился. Устройство считывает идентификатор и открывает магнитный замок.

В случае использования идентификатора Face ID даже наличие телефона не обязательно, домофон открывается «по лицу», как на смартфоне. Доступ в паркинг осуществляется с помощью системы видео-аналитики, которая автоматически распознаёт номер авто, при его приближении, и открывает ворота в подземный паркинг.

Также жители iLove могут создать в приложении постоянный QR-код для прохода на территорию для себя и временный – для гостя, который получит его в SMS.

Внедрение умных технологий в ЖК iLove также дает жителям возможность настройки сценариев своего дома жизни. Все приборы и датчики можно объединить для взаимодействия. Например: шторы автоматически откроются на рассвете, и сварится кофе. Или свет и розетки выключатся при отъезде, а охранный режим, наоборот, активируется.

В России утверждена программа стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 гг. Как отметил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак, ключевыми целями перспективной программы являются создание условий для формирования нового технологического рынка, обеспечение приоритетных условий для развития отечественных производителей на нем, принципиальное повышение качества и безопасности жизни каждого жителя России. В рамках реализации программы планируется разработать и актуализировать 77 стандартов.

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