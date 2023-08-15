Планшет Xiaomi Pad 6 поступил в продажу в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаж на российском рынке нового планшета Xiaomi Pad 6. Новый представитель семейства планшетов Xiaomi разработан для повседневного использования. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Xiaomi Pad 6 оснащен 11-дюймовым WQHD+ (2880x1800) дисплеем с плотностью пикселей 309 ppi. Мобильная платформа Snapdragon 870 обеспечивает производительность для современных профессионалов многозадачности, позволяя быстро переключаться между открытыми приложениями и оперативно реагировать на разнообразные рабочие задачи. Высокая энергоэффективность и емкий аккумулятор 8840 мАч позволят пользователям сохранять заряд для комфортной работы.

Планшет Xiaomi Pad 6 поддерживает обновленный стилус Xiaomi Smart Pen второго поколения и клавиатуру Xiaomi Pad 6 Keyboard.

С помощью Xiaomi Smart Pen второго поколения появилась возможность создавать заметки в два раза быстрее и удобнее, делать скриншоты или использовать функцию рисования для воспроизведения творческих идей. Кнопки на стилусе позволяют быстро сделать снимок экрана или переключаться между функциями письма, рисования и раскрашивания в приложении «Заметки». Кроме того, благодаря более высокой плотности пикселей, мелкие шрифты легче читаются, поэтому на дисплее можно просматривать еще больший объем контента с меньшей прокруткой.

Xiaomi Pad 6

При использовании клавиатуры Xiaomi Pad 6 функциональность становится шире, а интерфейс настраивается, и пользователь может создавать индивидуальные сочетания клавиш. Для видеозвонков Xiaomi Pad 6 оснащен сверхширокоугольной фронтальной камерой, расположенной по центру при горизонтальной ориентации. Встроенная во фронтальную камеру функция FocusFrame автоматически настраивает ее так, чтобы изображение пользователя находилось в центре кадра. Четыре микрофона планшета улавливают голос пользователя и значительно снижают фоновый шум даже в оживленных местах, таких как пространства open space, многолюдные кафе и аэропорты. Xiaomi Pad 6 также оснащен встроенным интерфейсом USB 3.2 Gen 1, который позволяет подключаться к другим устройствам для быстрой передачи данных и поддерживает выходной видеосигнал с разрешением до 4K при частоте 60 Гц, что позволяет удовлетворить потребности многозадачной работы.

Экран планшета обеспечивает 99% цветового охвата DCI-P3 с 1,07 млрд цветов (по стандарту CIE 2015), а частота обновления дисплея достигает 144 Гц, обеспечивая плавность игрового процесса. Кроме того, сертифицированная TÜV Rheinland технология Low Blue Light обеспечивает многочасовой просмотр с пониженной утомляемостью глаз.

Xiaomi Pad 6 поддерживает технологии Dolby Atmos и Hi-Res Audio и оснащен четырьмя динамиками, охватывающими широкий диапазон звучания, от басов до высоких тонов.

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Xiaomi Pad 6 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава с рамкой 6,51 мм и весит 490 г.

Xiaomi Pad 6 доступен в трех цветовых вариантах: серый, золотой и синий.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг,. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.