Merlion в 2,5 раза увеличит численность ИТ-специалистов и разработчиков

Merlion в 2022 г. планирует увеличить численность ИТ-специалистов и разработчиков ПО до 1 тыс. человек, то есть более чем на 250%. Это связано с реализацией новой ИТ-стратегии компании, которая предполагает кардинальное изменение архитектуры сервисов и методологий разработки. Ключевыми целями изменений являются создание гибкой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры и многократное сокращение времени запуска новых сервисов и интеграционных проектов с партнерами. Всего численность компании Merlion увеличится в 2021 г. на 30%.

В рамках новой ИТ-стратегии в качестве одной из главных задач стоит формирование распределённых команд в регионах. Так, например, в 2021 г. был открыт первый региональный ИТ-офис Merlion в Брянске. Появление региональных команд в головной структуре Merlion и тот факт, что более 70% сотрудников в настоящее время работают полностью или частично удаленно, требует существенного развития средств коммуникации и совместной работы. Создается digital workplace, который направлен на автоматизацию внутренних процессов, упрощение решений повседневных задач и повышение удобства взаимодействия сотрудников внутри компании с помощью онлайн-инструментов.

В Merlion в период пандемии быстро (в течение двух недель) перешли на удаленный формат работы и теперь готовятся к трансформации рабочего пространства – построению «гибкого» офиса и гибридных команд. «Гибкий» офис предполагает сочетание удаленной работы и работы в офисе. Open-space с раздельными зонами: для совместной работы, встреч, концентрации и творческих задач. У сотрудников будет возможность выбрать и забронировать рабочее место или переговорную онлайн. Для той части сотрудников, чей функционал не предполагает удаленной работы, сохранятся привычные условия с закрепленным рабочим местом. Команды станут гибридными: пока часть подразделения работает удаленно, другая находится в офисе и наоборот. Для того, чтобы создать пространство максимально удобное и комфортное для сотрудников, поэтапно проходят воркшопы с проектными командами от всех подразделений компании – они помогают дорабатывать концепцию гибкого офиса, учитывающей пожелания и особенности деятельности всех команд.

Дмитрий Виноградов, генеральный директор Merlion, сказал: «Люди – главная ценность нашей компании и мы всегда инвестируем в ее развитие. Именно благодаря работе всей нашей команды, слаженным действиям, эффективности в новых условиях удаленной работы мы успешно прошли 2020 г. Сейчас компания строит «гибкий» офис как в плане инфраструктуры, так и бизнес-процессов, что позволит обеспечить максимально «бесшовный» процесс работы для сотрудников как дома, так и в офисе».