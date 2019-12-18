«Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица

Центр когнитивных технологий «Айтеко» разработал SmartBM, биометрическую систему контроля и доступа (СКУД) последнего поколения по изображению лица. Решение призвано повысить в компаниях эффективность системы безопасности, облегчить организацию доступа в помещения. Ключевое преимущество — простая интеграция с существующей инфраструктурой.

В основе SmartBM – современные, точные и быстрые алгоритмы распознавания лица. В системе применена технология Liveness для подтверждения того, что идентификация проводится по изображению живого человека, а не по его фотографии или видео на смартфоне. Это позволит отказаться от дополнительного контроля доступа со стороны сотрудников службы безопасности и реализовать комфортный и быстрый проход сотрудников к рабочему месту на предприятиях.

Среди отличительных преимуществ системы — универсальность, простота и скорость внедрения. SmartBM имеет возможность бесшовной интеграции с популярными СКУД и не требует их замены. Решение совместимо с широким спектром оборудования для видеонаблюдения ведущих производителей. Благодаря SmartBM существующая СКУД определяет и использует установленные камеры как собственные считыватели.

Решение создавалось с учетом особенностей и проблем использования систем распознавания лица для контроля и управления доступом. В частности, разработчиками реализована стабильная работа программного комплекса в режиме «открытой двери». Для пространств типа «open space» со свободным входом предусмотрен специальный алгоритм постобработки событий, позволяющий обнаруживать входящих в помещение посторонних лиц.

В итоге SmartBM — это гибкое масштабируемое решение с высоким уровнем надежности, который обеспечивается с помощью отказоустойчивых кластерных технологий под управлением ОС Windows и Linux. Это делает внедрение биометрической идентификации экономически целесообразным как на малых объектах (1 - 4 камеры), так и на крупных предприятиях (сотни камер).

«Использование биометрической идентификации становится стандартом в сфере контроля и управления доступом. Поэтому мы сфокусировались на том, чтобы предложить заказчикам систему, для внедрения которой не нужны серьезные изменения в организационных процессах и инфраструктуре. SmartBM позволит компаниям оперативно встраивать лицевую биометрию в различные сценарии: от классического контроля доступа в режиме черного, белого и альтернативного списков до организации особой встречи ключевых партнеров и клиентов», — отметил Илья Калагин, руководитель Центра когнитивных технологий «Айтеко».