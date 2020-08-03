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Т1 Сервионика Айтеко iTeco SmartBM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2020 Сергей Попов, «АйТеко»: Рынок ищет возможность стабилизации за счет ИТ 1
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
18.12.2019 «Айтеко» представила биометрическую систему с распознаванием лица 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Т1 Сервионика и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 19 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 4
Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Витте инновации - Витте про 35 2
Т1 Сервионика - Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 49 1
Т1 Сервионика - Айтеко АРБИТЕК 3 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1868 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3419 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2859 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1717 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 2
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Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 467 1
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Т1 Сервионика - Айтеко - Витте Консалтинг - Цифровой алфавит - Digital Alphabet 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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