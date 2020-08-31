Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел

2797

Lenovo начала реализацию своего плана по переводу современных мобильных и настольных ПК на Linux. Она выпустила бизнес-ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Fedora, и вслед за ним эту ОС получат ноутбуки ThinkPad P1 Gen 2 и ThinkPad P53. Также в планы компании входит распространение всех устройств серий ThinkStation и ThinkPad P с RHEL и Ubuntu.



Бизнес-ноутбук без Windows

Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускался исключительно с Windows 10. Выбор китайского производителя пал на ОС Fedora.

Fedora – это форк дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, разрабатываемого компанией Red Hat, которую в 2019 г. купила IBM. Сама IBM определенным образом связана с Lenovo – в 2004 г. она продала ей свой бизнес по производству настольных и мобильных компьютеров, а в 2014 г. та же участь постигла и ее серверный бизнес. В отличие от Red Hat Enterprise Linux, Fedora распространяется бесплатно.

На ThinkPad X1 Carbon Gen 8, поставляющийся в корпусе с отделкой из карбона, установлен дистрибутив версии 32, вышедший в последних числах апреля 2020 г. В настоящее время ведется разработка Fedora 33, но дата ее выхода пока не определена.

При желании Fedora можно будет самостоятельно заменить на другой дистрибутив Linux

Свои планы по переводу некоторых моделей ноутбуков на Fedora, как сообщал CNews, Lenovo озвучила еще в апреле 2020 г. На тот момент она собиралась выпустить Linux-версии лэптопов ThinkPad P1 Gen 2 и ThinkPad P53, оба 2019 модельного года, и ThinkPad X1 Carbon Gen 8, вышедший в январе 2020 г., притом именно в такой последовательности. В итоге самый современный ноутбук получил Fedora раньше других.

Характеристики лэптопа с Fedora

Lenovo позиционирует 14-дюймовый ThinkPad X1 Carbon Gen 8 как бизнес-ноутбук, но его могут приобрести и обычные потребители, не только корпоративные. На сайте производителя его версия с Fedora может быть кастомизирована – пользователь получает возможность выбора модели процессора, объема оперативной памяти и SSD-накопителя, разрешения и формата экрана (сенсорный или обычный) и рядя других менее значимых параметров, включая предустановленное лицензионное ПО.

Базовая модификация Linux-версии ThinkPad X1 Carbon Gen 8 стоит $2145 (160,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 августа 2020 г.), но Lenovo сразу позволяет снизить цену до $1287 (96,1 тыс. руб.) при помощи промокода. Цена включает процессор Intel Core i5-10210U (4 ядра, 8 потоков, частота от 1,6 до 4,2 ГГц, 6 МБ кэша третьего уровня), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133 (распаяны на системной плате), и SSD PCI-E на 256 ГБ. Экран в такой конфигурации несенсорный, он имеет яркость 400 кд/м2, разрешение Full HD (1920x1080 точек), матрицу IPS и антибликовое покрытие.

Опций для ThinkPad X1 Carbon Gen 8 предусмотрено немало

Список опций включает процессоры Core i5-10310U, Core i7-10510U и Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти того же класса, и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Экран ноутбука при том же разрешении может быть сенсорным, плюс пользователь может выбрать комплектацию с разрешением дисплея 2560х1440 точек (Quad HD, 2К) и яркостью 300 кд/м2. В самой топовой версии будет установлена несенсорная панель 4К (3840х2160 точек, Ultra HD) с яркостью 500 кд/м2, но при этом с глянцевым покрытием.

Интерфейсы ноутбука Lenovo с ОС Fedora

Стоимость лэптопа включает HD-камеру (можно заменить на ИК-камеру с аналогичным разрешением), сканер отпечатков пальцев, подсветку клавиатуры, 4-ячеечную батарею на 51 ВТч, модуль безопасности TPM2.0 и 65-ваттный блок питания. Список беспроводных модулей состоит из Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0. Базовый срок гарантии – один год.

Программное обеспечение

По умолчанию ThinkPad X1 Carbon Gen 8 поставляется только с Fedora 32, без дополнительного программного обеспечения. Его пользователю придется устанавливать самостоятельно.

Также при покупке можно выбрать ряд лицензионных программ, но их наличие существенно повлияет на итоговую стоимость мобильного ПК. В первую очередь это софт для защиты информации – Norton Internet Security и McAfee Internet Security. Также можно приобрести лицензию на ПО компании Adobe – в списке есть Photoshop Elements 2020 (отдельно и в наборе с Premiere Elements 2020), Acrobat Standard 2017, Acrobat Pro 2017. Помимо этого, при покупке ноутбука можно заказать годовую подписку на облако Adobe Creative Cloud.

Lenovo заинтересована в Linux

Lenovo планирует выпускать различные ПК на базе дистрибутивов Linux, притом не только Fedora. В начале июня 2020 г. CNews писал, что она собирается адаптировать под свою технику упомянутый RHEL, а вместе с ним и Ubuntu – один из наиболее популярных пользовательских дистрибутивов.

Lenovo хочет полностью сертифицировать все устройства серий ThinkStation и ThinkPad P для работы с RHEL и Ubuntu. Это означает, что специалисты компании протестируют все имеющиеся модели на стабильность работы, и что сами ПК будут поставляться с набором необходимых драйверов (вероятно, в виде архивов с возможностью загрузки с официального сайта Lenovo).

Прекращать выпуск ноутбуков с Windows Lenovo пока не планирует

Покупателей техники с предустановленным Linux Lenovo обеспечит полноценной поддержкой. В нее входят, помимо прочего, распространение патчей и обновлений для операционной системы, а также подготовка драйверов для устройств, оптимизированных под требуемые дистрибутивы Linux. Вместе с этим Lenovo обеспечит поставку требуемых прошивок BIOS.

В дополнение к перечисленному Lenovo планирует сотрудничать непосредственно с разработчиками ядра Linux, в рамках которого она будет передавать им свои драйверы для включения в основной состав ядра. В случае успеха этого предприятия компьютеры Lenovo получат совместимость с любыми обновляемыми дистрибутивами Linux.