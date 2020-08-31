Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел

Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел2797
Lenovo начала реализацию своего плана по переводу современных мобильных и настольных ПК на Linux. Она выпустила бизнес-ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Fedora, и вслед за ним эту ОС получат ноутбуки ThinkPad P1 Gen 2 и ThinkPad P53. Также в планы компании входит распространение всех устройств серий ThinkStation и ThinkPad P с RHEL и Ubuntu.
Бизнес-ноутбук без Windows
Компания Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускался исключительно с Windows 10. Выбор китайского производителя пал на ОС Fedora.
Fedora – это форк дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, разрабатываемого компанией Red Hat, которую в 2019 г. купила IBM. Сама IBM определенным образом связана с Lenovo – в 2004 г. она продала ей свой бизнес по производству настольных и мобильных компьютеров, а в 2014 г. та же участь постигла и ее серверный бизнес. В отличие от Red Hat Enterprise Linux, Fedora распространяется бесплатно.
На ThinkPad X1 Carbon Gen 8, поставляющийся в корпусе с отделкой из карбона, установлен дистрибутив версии 32, вышедший в последних числах апреля 2020 г. В настоящее время ведется разработка Fedora 33, но дата ее выхода пока не определена.
Свои планы по переводу некоторых моделей ноутбуков на Fedora, как сообщал CNews, Lenovo озвучила еще в апреле 2020 г. На тот момент она собиралась выпустить Linux-версии лэптопов ThinkPad P1 Gen 2 и ThinkPad P53, оба 2019 модельного года, и ThinkPad X1 Carbon Gen 8, вышедший в январе 2020 г., притом именно в такой последовательности. В итоге самый современный ноутбук получил Fedora раньше других.
Характеристики лэптопа с Fedora
Lenovo позиционирует 14-дюймовый ThinkPad X1 Carbon Gen 8 как бизнес-ноутбук, но его могут приобрести и обычные потребители, не только корпоративные. На сайте производителя его версия с Fedora может быть кастомизирована – пользователь получает возможность выбора модели процессора, объема оперативной памяти и SSD-накопителя, разрешения и формата экрана (сенсорный или обычный) и рядя других менее значимых параметров, включая предустановленное лицензионное ПО.
Базовая модификация Linux-версии ThinkPad X1 Carbon Gen 8 стоит $2145 (160,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 августа 2020 г.), но Lenovo сразу позволяет снизить цену до $1287 (96,1 тыс. руб.) при помощи промокода. Цена включает процессор Intel Core i5-10210U (4 ядра, 8 потоков, частота от 1,6 до 4,2 ГГц, 6 МБ кэша третьего уровня), 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3-2133 (распаяны на системной плате), и SSD PCI-E на 256 ГБ. Экран в такой конфигурации несенсорный, он имеет яркость 400 кд/м2, разрешение Full HD (1920x1080 точек), матрицу IPS и антибликовое покрытие.
Список опций включает процессоры Core i5-10310U, Core i7-10510U и Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти того же класса, и SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Экран ноутбука при том же разрешении может быть сенсорным, плюс пользователь может выбрать комплектацию с разрешением дисплея 2560х1440 точек (Quad HD, 2К) и яркостью 300 кд/м2. В самой топовой версии будет установлена несенсорная панель 4К (3840х2160 точек, Ultra HD) с яркостью 500 кд/м2, но при этом с глянцевым покрытием.
Стоимость лэптопа включает HD-камеру (можно заменить на ИК-камеру с аналогичным разрешением), сканер отпечатков пальцев, подсветку клавиатуры, 4-ячеечную батарею на 51 ВТч, модуль безопасности TPM2.0 и 65-ваттный блок питания. Список беспроводных модулей состоит из Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0. Базовый срок гарантии – один год.
Программное обеспечение
По умолчанию ThinkPad X1 Carbon Gen 8 поставляется только с Fedora 32, без дополнительного программного обеспечения. Его пользователю придется устанавливать самостоятельно.
Также при покупке можно выбрать ряд лицензионных программ, но их наличие существенно повлияет на итоговую стоимость мобильного ПК. В первую очередь это софт для защиты информации – Norton Internet Security и McAfee Internet Security. Также можно приобрести лицензию на ПО компании Adobe – в списке есть Photoshop Elements 2020 (отдельно и в наборе с Premiere Elements 2020), Acrobat Standard 2017, Acrobat Pro 2017. Помимо этого, при покупке ноутбука можно заказать годовую подписку на облако Adobe Creative Cloud.
Lenovo заинтересована в Linux
Lenovo планирует выпускать различные ПК на базе дистрибутивов Linux, притом не только Fedora. В начале июня 2020 г. CNews писал, что она собирается адаптировать под свою технику упомянутый RHEL, а вместе с ним и Ubuntu – один из наиболее популярных пользовательских дистрибутивов.
Lenovo хочет полностью сертифицировать все устройства серий ThinkStation и ThinkPad P для работы с RHEL и Ubuntu. Это означает, что специалисты компании протестируют все имеющиеся модели на стабильность работы, и что сами ПК будут поставляться с набором необходимых драйверов (вероятно, в виде архивов с возможностью загрузки с официального сайта Lenovo).
Покупателей техники с предустановленным Linux Lenovo обеспечит полноценной поддержкой. В нее входят, помимо прочего, распространение патчей и обновлений для операционной системы, а также подготовка драйверов для устройств, оптимизированных под требуемые дистрибутивы Linux. Вместе с этим Lenovo обеспечит поставку требуемых прошивок BIOS.
В дополнение к перечисленному Lenovo планирует сотрудничать непосредственно с разработчиками ядра Linux, в рамках которого она будет передавать им свои драйверы для включения в основной состав ядра. В случае успеха этого предприятия компьютеры Lenovo получат совместимость с любыми обновляемыми дистрибутивами Linux.