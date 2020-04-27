Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux

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Lenovo намерена установить на три флагманских Windows-ноутбука Linux-дистрибутив Fedora, принадлежащий компании IBM. В будущем инициатива может быть расширена на весь модельный ряд компании.

Американский Linux в китайских ноутбуках

Компания Lenovo собирается провести эксперимент по установке ОС Fedora на свои флагманские ноутбуки, изначально выпускающиеся с Windows 10. Этот дистрибутив представляет собой разрабатываемый сообществом форк ОС Red Hat Enterprise Linux, который развивает компания Red Hat. С 2019 г. Red Hat принадлежит компании IBM, у которой Lenovo в 2004 г. выкупила бизнес по производству персональных компьютеров и ноутбуков, а в 2014 г. – еще и серверный бизнес. В отличие от Red Hat Enterprise Linux, Fedora распространяется бесплатно.

Современные ноутбуки Lenovo, включая топовые, поставляются на мировой рынок с операционной системой Windows либо вовсе без программного обеспечения – Fedora и другие дистрибутивы Linux с завода на них раньше не устанавливались.

Linux получат три модели лэптопов – это ThinkPad P1 Gen 2, вышедший в сентябре 2019 г. и нацеленный на инженеров и специалистов в области графики, а также профессиональная рабочая станция ThinkPad P53, получившая обновление в июле 2019 г. Последним представителем трио станет пользовательский ThinkPad X1 Gen 8, дебют которого состоялся в январе 2020 г.

Рабочий стол Fedora Linux

Все три ноутбука выйдут с Linux в рамках новой программы Linux Community Series – Fedora Edition. С версией дистрибутива Lenovo уже определилась – ее выбор пал на Fedora 32, дата выхода которого – 28 апреля 2020 г.

По данным портала Liliputing, Lenovo не исключает возможности перевода на Linux и других своих ноутбуков. Решение о расширении программы будет принято на основе результатов эксперимента с первыми тремя моделями.

Трио Linux-ноутбуков

Лэптоп ThinkPad P1 Gen 2 2019 модельного года по умолчанию поставляется с Windows 10 и стоит от $1950 (146 тыс. руб. по курсу ЦБ на 27 апреля 2020 г.). Его цена в версии с Fedora 32 пока не установлена.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 2

В состав ноутбука входят восьмиядерные процессоры Intel Core и Intel Xeon девятого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и профессиональная видеокарта Nvidia Quadro T1000 или T2000. Вместе с этим лэптоп включает SSD до 4 терабайтов, экран IPS или OLED с разрешением 4К при диагонали 15,6 дюйма и батарею емкостью 80 Втч. Корпус ноутбука изготовлен из углеродного волокна (карбона).

Lenovo ThinkPad P53

Второй «экспериментальный» ноутбук, ThinkPad P53, тоже выпускается с процессорами Xeon и Core девятого поколении. В его распоряжении есть профессиональные видеокарты Nvidia вплоть до Quadro RTX 5000 с 16 ГБ памяти GDDR6, до 128 ГБ оперативной памяти SSD до 6 ТБ. Емкость батареи составляет 90 Втч, разрешение экрана – Full HD или 4К, тип матрицы – IPS или OLED. Минимальная стоимость ThinkPad P53 с Windows 10 равна $1800 (134,5 тыс. руб.).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8

Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 стоит от $1500 (112,1 тыс. руб.) и поставляется с процессором Intel серии Comet Lake (вплоть до шестиядерного Intel Core i7 десятого поколения), до 16 ГБ оперативной памяти и с твердотельным накопителем объемом до 2 ТБ. Лэптоп работает от аккумулятора на 51 Втч и обладает дисплеем с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD или 4К на выбор.

Самостоятельный переход на Linux

Большинство современных Windows-ноутбуков, включая модельный ряд Lenovo и других брендов, можно перевести на Linux самостоятельно. Производители не препятствуют этому, но у пользователей могут возникнуть трудности с поиском подходящих драйверов и их установкой.

Инициатива Lenovo подразумевает полную подготовку ноутбуков для работы под управлением Fedora 32, включая интеграцию драйверов. На выходе пользователь получит ОС, полностью готовую к работе, и ему останется лишь установить нужный ему софт.

Китай нацелился на Linux

Lenovo – не единственная китайская компания, решившаяся на перевыпуск Windows-ноутбуков с предустановленным Linux. Осенью 2019 г. CNews писал, что то же самое сделала компания Huawei, только ее выбор пал не на Fedora, а на «национальный» китайский дистрибутив Linux – Deepin.

В дополнение к этому в декабре 2019 г. китайское правительство утвердило трехлетний план по полному отказу от американских компьютеров и ПО в госучреждениях. В первую очередь это коснется ОС Windows и ПК производства компаний HP и Dell, тогда как Lenovo стала одним из наиболее вероятных претендентов на поставку техники на замену иностранным десктопам и лэптопам. Не исключено, что после эксперимента с Fedora Lenovo переключится на китайские дистрибутивы Linux, тем более что в КНР ведется разработка сразу нескольких таких ОС.

Помимо упомянутого Deepin, как сообщал CNews, китайские девелоперы развивают проекты Kylin и NeoKylin Linux, хотя последняя основывается на американской Fedora. Также существует дистрибутив Ubuntu Kylin – национальная китайская ОС, основанная на дистрибутиве Ubuntu Linux и созданная в рамках сотрудничества с компанией Canonical (она занимается развитием Ubuntu).