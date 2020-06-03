Lenovo переведет на Linux популярные линейки десктопов и ноутбуков

Lenovo готовится начать выпуск компьютеров и ноутбуков серий ThinkStation и ThinkPad P на базе Linux-дистрибутивов RHEL и Ubuntu. Она пообещала полностью сертифицировать свои ПК под эти ОС и даже сотрудничать с разработчиками ядра Linux, чтобы в дальнейшем ее ПК могли работать на всех современных дистрибутивах Linux.

Lenovo переходит на Linux

Компания Lenovo сообщила о своих планах по переводу компьютеров и ноутбуков на Linux-дистрибутивы. Возможность купить ее десктоп или лэптоп с Linux появится в ближайшем будущем и коснется в первую очередь линеек ThinkStation (стационарные ПК, рабочие станции), и ThinkPad P (мобильные ПК).

На выбор покупателям будут предложены компьютеры под управлением дистрибутивов Ubuntu Linux, который в начале июня 2020 г. обогнал по популярности Windows XP, и RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Модификации с Windows 10 тоже останутся – Lenovo предложит Linux лишь в качестве альтернативы, а не единственной ОС.

Стоит отметить также, что RHEL распространяется на платной основе, что может отразиться на стоимости компьютеров. В то же время Ubuntu абсолютно бесплатен.

Скоро компьютеры Lenovo можно будет купить с предустановленным Linux Ubuntu

Ноутбуки на Linux выпускают многие крупные вендоры. Так, по данным ресурса Engadget, компания Dell на протяжении последних нескольких лет реализовывала мобильные ПК линейки Developer Edition именно под управлением Linux.

Как это будет реализовано

Lenovo планирует полностью сертифицировать все устройства серий ThinkStation и ThinkPad P для работы с RHEL и Ubuntu. Это означает, что специалисты компании протестируют все имеющиеся модели на стабильность работы, и что сами ПК будут поставляться с набором необходимых драйверов (вероятно, в виде архивов с возможностью загрузки с официального сайта Lenovo).

Покупателей техники с предустановленным Linux Lenovo обеспечит полноценной поддержкой. В нее входят, помимо прочего, распространение патчей и обновлений для операционной системы, а также подготовка драйверов для устройств, оптимизированных под требуемые дистрибутивы Linux. Вместе с этим Lenovo обеспечит поставку требуемых прошивок BIOS.

В дополнение к перечисленному Lenovo планирует сотрудничать непосредственно с разработчиками ядра Linux, в рамках которого она будет передавать им свои драйверы для включения в основной состав ядра. В случае успеха этого предприятия компьютеры Lenovo получат совместимость с любыми обновляемыми дистрибутивами Linux.

Первый шаг сделан

Перед тем как перевести все компьютеры ThinkStation и ThinkPad P на Linux компания Lenovo проделала схожую процедуру с тремя моделями ноутбуков. Как сообщал CNews, в конце апреля 2020 г. ей подверглись ноутбуки ThinkPad P1 Gen 2, вышедший в сентябре 2019 г. и нацеленный на инженеров и специалистов в области графики, а также профессиональная рабочая станция ThinkPad P53, получившая обновление в июле 2019 г. Последним представителем трио стал пользовательский ThinkPad X1 Gen 8, дебют которого состоялся в январе 2020 г.

ThinkPad X1 Carbon Gen 8, ноутбук Lenovo, в список опций которого вошел дистрибутив Fedora

Но, в отличие от новой инициативы компании, это трио получило поддержку не RHEL или Ubuntu, а дистрибутива Fedora. С другой стороны, он определенным образом связан с одним из них, поскольку Fedora – это форк Red Hat Enterprise Linux, который развивает компания Red Hat. С версией дистрибутива Lenovo определилась заранее – ее выбор пал на Fedora 32.

Связь Lenovo с Red Hat и IBM

Компьютерный бизнес компании Lenovo связан с американской IBM, у которой она еще в 2004 г. выкупила производство персональных компьютеров и ноутбуков, а в 2014 г. – и серверный бизнес. Компания Red Hat c 2019 г. принадлежит IBM, и с апреля 2020 г. ее возглавляет Пол Кормье (Paul Cormier) – человек, принимавший непосредственное участие в ее поглощении американским ИТ-гигантом.

IBM тоже имеет определенное отношение к экосистеме Linux. К примеру, CNews писал, что в сентябре 2013 г. она озвучила свои планы по вливанию крупной суммы денег в ее развитие.

В частности, IBM изъявляла желание в течение четырех-пяти лет вложить $1 млрд в развитие ядра Linux и открытого программного обеспечения на его основе. Новые технологии, которые планировались к разработке благодаря указанным инвестициям, IBM хотела использовать в своих серверах.

В целом, IBM уже достаточно давно является одним из наиболее крупных спонсоров Linux. Так, в 2000 г. она объявляла о намерении вложить в развитие открытого ядра $1 млрд, по мере распространения Linux в корпоративной среде.. сам Linux существует с 1991 г.