Lenovo выпустила новые мобильные рабочие станции ThinkPad серии P

Lenovo анонсировала выпуск мобильных рабочих станций ThinkPad серии P нового поколения: ThinkPad Р15, ThinkPad Р17, ThinkPad P1 Gen 3 и ThinkPad P15v. Кроме того, на рынок выйдет ThinkPad Х1 Extreme Gen 3, как самый мощный ноутбук X серии. Все модели оснащены высокопроизводительными процессорами Intel H 10-го поколения и доступны в усовершенствованном дизайне и различных конфигурациях.

ThinkPad P и ThinkPad X1 Extreme Gen 3 дополнены новым режимом Ultra Performance, благодаря которому пользователи могут управлять производительностью устройства. С помощью этого режима можно обеспечить максимальную производительность рабочей станции, например, при работе с 3D графикой или VR контентом.

Линейка мобильных рабочих станций ThinkPad разработана с учетом строгих стандартов качества и надежности и способна удовлетворить разные запросы пользователей. Так, например, в классическом бизнес-ноутбуке ThinkPad уровень шума вентилятора даже при самой высокой нагрузке не будет превышать 38 дБ. В то же время для пользователя рабочей станции основным приоритетом является возможность настройки системы для обеспечения большей мощности.

Режим Ultra Performance Mode, включенный по умолчанию в BIOS, ослабляет ограничения на акустику и температуру, задействуя весь потенциал GPU и CPU, а также используя улучшенную систему охлаждения для поддержания повышенной производительности устройства.

Ноутбуки ThinkPad P15 и P17 обеспечивают заметно более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением рабочих станций серии Р: ThinkPad P53 и ThinkPad P73. Так, поток воздуха возрос на 13%, радиатор процессора увеличился на 30%, а новые вентиляционные отверстия и тепловая сетка поспособствовали еще более быстрому рассеиванию тепла. Благодаря данным улучшениям пользователи могут в полной мере использовать режим Ultra Performance Mode, чтобы обеспечить максимальную производительность рабочей станции ThinkPad серии P.

Благодаря модульному подходу к конструкции модели ThinkPad P15 и ThinkPad P17 предоставляют возможность построения в четыре раза большего числа комбинаций GPU / CPU в сравнении с предыдущими поколениями. Конструкция ноутбуков ThinkPad P15 и ThinkPad P17 позволяет предоставлять больше мощности графическим адаптерам NVIDIA Quadro RTX (по сравнению с предыдущим поколением мощность выросла с 80 Вт до 90 Вт и с 90 Вт до 110 Вт соответственно), что позволяет использовать видеокарты еще эффективнее.

«Представителям разных индустрий необходимы мощные и высокопроизводительные рабочие станции для эффективного осуществления рабочих процессов, — отметил Сандип Гупте (Sandeep Gupte), старший директор по профессиональной визуализации NVIDIA. – Благодаря процессорам NVIDIA Quadro RTX пользователи получают полноценную настраиваемую рабочую станцию, которую они могут использовать вне зависимости от местонахождения».

Помимо прочих преимуществ рабочие станции ThinkPad P15 и ThinkPad P17 оснащены новой батареей 94 Втч, хранилищем объемом до 4 ТБ, а также объемом памяти DDR4 до 128 ГБ и дисплеем UHD Dolby Vision HDR.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 — самая тонкая и легкая 15-дюймовая мобильная рабочая станция. В новой модели используется обновленное покрытие корпуса, уменьшающее видимость отпечатков пальцев, модернизированные динамики с улучшенным качеством звука и новый вариант UHD-дисплея с яркостью 600 нит. Для повышения мобильности и производительности рабочей станции в любое время и в любом месте, вне зависимости от уровня сигнала Wi-Fi сети, модель ThinkPad P1 Gen 3 может быть оснащена встроенным модулем LTE.

ThinkPad X1 Extreme Gen 3 предназначен для продвинутых пользователей, которым необходим высокопроизводительный ноутбук с ОС Windows 10, мощными мобильными процессорами до Intel Core i9 H vPro 10-го поколения и графическим адаптером NVIDIA GeForce 1650Ti. Высокая мощность и качественная графика, наряду с 15,6-дюймовым дисплеем с яркостью до 600 нит, предлагает пользователям широкий спектр возможностей для осуществления рабочих процессов. Wi-Fi 6 и опциональный встроенный модуль LTE обеспечивают надежную высокоскоростную передачу данных для обеспечения эффективной удаленной работы. ThinkPad X1 Extreme Gen 3 поддерживает режим Modern Standby, который обеспечивает получение ноутбуком информации и обновлений по сети даже в спящем режиме и позволяет быстро возобновить работу при необходимости.

Завершает линейку мобильных рабочих станций новое дополнение — ThinkPad P15v. Модель оснащается мобильными процессорами Intel H 10-го поколения, а также 15-дюймовым дисплеем с яркостью до 600 нит и графическим процессором NVIDIA Quadro P620, и обеспечивают высокую производительность по более доступной цене.