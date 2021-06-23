Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео

Lenovo показала ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4 для игр и тяжелых задач. Он собран на процессорах Intel Core 11 поколения вплоть до Core i9 и поставляется с картами GeForce до 3080. Лэптоп укомплектовали развитой системой охлаждения и тонким корпусом с повышенной прочностью, соответствующим военным рекомендациям.

Флагманский ноутбук

Компания Lenovo анонсировала высокопроизводительный ноутбук ThinkPad X1 Extreme Gen 4 для современных видеоигр и работы в тяжелых программах (видеоредакторах. 3D-моделлерах и т. д.). По данным портала Liliputing, эта мобильная рабочая станция поступит в продажу в августе 2021 г. по цене от $2149 (155,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 июня 2021 г.).

Как сообщили CNews представители Lenovo, в российской рознице ThinkPad X1 Extreme Gen 4 появится в сентябре 2021 г. В максимальной комплектации он будет стоить в пределах 479 тыс. руб., тогда как цена базовой модификации составит около 229 тыс. руб. Точные цены будут известны позднее.

Все комплектации игровой новинки Lenovo построены на процессорах Intel Core 11 поколения (серия Tiger Lake). Их премьера состоялась в сентябре 2020 г.

Российская стоимость ноутбука оказалась значительно выше американской

В ThinkPad X1 Extreme Gen 4 не будет не только процессоров компании AMD, но и ее видеокарт. Вместо Radeon графику в этом ноутбуке обрабатывают современные ускорители GeForce компании Nvidia. Модификации с профессиональными видеокартами Nvidia Quadro для этого ноутбука не предусмотрены.

Процессор и видеокарта

Как сообщили CNews представители Lenovo, в младших версиях ноутбука будут установлены процессоры Core i7-11800H и 11850H. В самой топовой комплектации ноутбука будет использоваться восьмиядерный Intel Core i9-11950H с поддержкой технологии vPro. Литеру «Н» в индексе Intel присваивает мобильным процессорам с повышенной производительностью. Все три чипа выпускаются со II квартала 2021 г. по 10-нанометровому техпроцессу.

Выбор видеокарт в данном случае довольно широкий. В перечне есть четыре модели Nvidia GeForce серии 3000. В максимальной комплектации будет установлена GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, а в минимальной – GeForce RTX 3050 Ti. В список доступных также входят ускорители 3060 и 3070 с памятью 8 ГБ GDDR6. Версий с картами серии RTX 2000 не будет.

Системе отвода тепла Lenovo уделила особое внимание

Лэптоп весит 1,81 кг и имеет довольно компактные габариты с толщиной корпуса в пределах 18 мм в закрытом состоянии. По заявлениям производителя, этого удалось достичь за счет оптимизированной системы отвода тепла от процессора и видеокарты. Она здесь гибридная и включает в себя два вентилятора и испарительную камеру наряду с привычными теплотрубками.

Экран, питание и память

Для своей новой рабочей станции ThinkPad X1 Extreme Gen 4 Lenovo выбрала IPS-экран с диагональю 16 дюймов и соотношением сторон 16:10. Дисплей поддерживает разрешение 2560х1600 точек в базе и 3840х2400 точек (формат 4К, Ultra HD) в топе и обладает максимальной яркостью 400 и 600 нит соответственно. У него также есть поддержка технологий Dolby Vision и HDR для улучшения качества изображения. Опционально экран может быть сенсорным, плюс есть возможность дополнительной заводской калибровки.

Ноутбук может раскрываться на 180 градусов

Ноутбук может быть укомплектован оперативной памятью DDR4-3200 объемом до 64 ГБ (два слота) и двумя SSD-накопителями M.2 PCIe Gen 4 вместительностью 2 ТБ каждый. Вся электроника ноутбука работает от батареи на 90 Втч, которая обеспечит ему до 10,7 часа автономной работы на одном заряде. По данным Liliputing, в комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 135, 170 или 230 Вт.

Дополнительные характеристики

Lenovo оснастила свою новинку сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, двумя портами Thunderbolt 4, парой USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт HDMI и слот SD. Над экраном есть Full HD-камера со шторкой.

Обзор версии ноутбука для американского рынка

По умолчанию в ноутбуке есть модули Wi-Fi 6E (802.11ах) и Bluetooth 5.2. Опционально доступен 5G-модем.

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В ноутбуке реализовано два динамика по бокам от клавиатуры, а под ней находится увеличенных размеров тачпад (115 мм по диагонали). По умолчанию на ThinkPad X1 Extreme Gen 4 установлена ОС Windows 10 Pro.

Корпус ноутбука соответствует военным рекомендациям MIL-STD 810G, что указывает на его повышенную прочность.