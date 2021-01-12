Lenovo представила тонкий ноутбук ThinkPad X1 Titanium Yoga

Lenovo представила новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable на базе процессора Intel Core vPro 11 поколения

Lenovo представила самый тонкий ноутбук ThinkPad в истории — ThinkPad X1 Titanium Yoga. Ноутбук покрыт титаном, имеет толщину чуть более 11 мм и оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с низким энергопотреблением и соотношением сторон 3:2, а также поддерживает технологии Dolby Vision HDR и акустической системой Dolby Atmos.

Также представлены ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 9 и X1 Yoga Gen 6 с улучшенными пользовательскими возможностями, среди которых дисплеи с соотношением сторон 16:10 и функцией снижения интенсивности синего излучения, сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, и датчик присутствия человека для повышения безопасности и удобства использования. Вместе с Dolby Vision и Dolby Atmos Speaker System, X1 Carbon и X1 Yoga — это первые в мире ноутбуки, поддерживающие Dolby Voice, который обеспечивает высокое качество конференц-связи, которое снижает утомляемость слушателя и обеспечивает четкое звучание, что делает встречи более продуктивными.

Новые модели встают в один ряд с ноутбуком X1 Fold и сверхлегким X1 Nano, анонсированным в сентябре прошлого года, и дополняют премиальный портфель устройств ThinkPad X1 с поддержкой 5G.





Кроме того, Lenovo представляет совершенно новый ноутбук ThinkPad X12 Detachable, сочетающий в себе функциональность высокопроизводительного ноутбука и универсальность 12,3-дюймового планшета. Его дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass и поддерживает ввод с помощью стилуса Lenovo Precision Pen или Lenovo Digital Pen, а клавиатура-чехол с подсветкой позволяет комфортно переключаться между режимами эксплуатации. И, наконец, новые ThinkPad ThunderboltTM4, универсальные USB-C и Smart Docks. При создании новых док-станций были учтены все проблемы в обслуживании таких устройств, вызванные увеличением количества сценариев «работы из любой точки», и теперь станции обнаруживают, загружают и устанавливают обновления встроенных программ в автоматическом режиме. Интеллектуальные док-станции на базе Microsoft Azure Sphere расширяют функциональные возможности, предоставляя инструменты для удаленного обновления, управления устройствами и мониторинга состояния портов без прерывания работы пользователей и без необходимости подключения к ПК.

Все модели ThinkPad X1 обладают опциями с поддержкой 5G, которые способствуют повышению скорости подключения к беспроводной глобальной сети (WWAN). Если вы находитесь вне зоны действия 5G-сетей — модуль может поддерживать сети 4G-LTE. В конечном счете эта технология пригодится, когда развертывание инфраструктуры 5G приобретет большие масштабы.

Встроенный модуль Wi-Fi 6 позволит воспользоваться преимуществами высокоскоростной беспроводной инфраструктуры, когда сигнал WWAN будет недоступен.

Dolby Voice оптимизирует работу динамиков и микрофонов и содержит интеллектуальные функции, которые динамично регулируют звук. Громкость голоса будет автоматически настраиваться так, чтобы его было четко слышно, а динамическое выравнивание проанализирует пространство и акустику, уменьшив нежелательные фоновые шумы и эхо. В портфеле представлены устройства с дисплеями со сниженным уровнем синего излучения, что позволяет уменьшить нагрузку на глаза в условиях. Экраны представлены в новых форматах — 16:10 или 3:2, а также имеют больше пикселей на площадь, увеличенное соотношение к корпусу и могут повышать производительность за счет лучшего распределения контента на дисплее.

Некоторые устройства X1 из портфеля Lenovo также поддерживают технологию Dolby Vision, предназначенную для получения реалистичного изображения и лучшей цветопередачи на дисплеях. Кроме того, поддерживается акустическая система Dolby Atmos Speaker System, которая обеспечивает отличное качество звука. Также в X12 также есть поддержка Dolby Vision вместе с Dolby Audio Speaker System для кристально чистого звука.

Ноутбуки из модельного ряда ThinkPad X1 (за исключением X1 Fold) сертифицированы по программе Intel Evo и оснащены процессорами Intel Core 11 поколения и графикой Intel Iris Xe, обеспечивают повышенную скорость и улучшенные интеллектуальные функциями. Работая в тандеме с решениями безопасности ThinkShield, Intel Hardware Shield, доступный на платформе vPro Intel, обеспечивает интегрированную аппаратную защиту ПК для повышения безопасности бизнеса.

Для повышения безопасности и удобства использования в ноутбуке есть датчик присутствия человека, позволяющий осуществлять бесконтактный вход через систему распознавания лиц Windows Hello7 (функция блокирует систему, когда пользователь уходит). Также в устройстве увеличено время автономной работы8. Присутствует дополнительный дисплей PrivacyGuard ePrivacy, который помогает защитить пользователей от любопытных глаз, функция PrivacyAlert предупреждает пользователя, что кто-то наблюдает за их экраном. Пользователю не придется тратить время на долгую загрузку -- встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальцев позволяет в одно касание включить ноутбук и авторизоваться в системе.

Для всей линейки устройств ThinkPad доступно последнее обновление Lenovo Commercial Vantage. В новой версии 1.3 улучшены раскладка и пользовательский интерфейс, что упрощает контроль и настройку аппаратных функций устройств, а также позволяет ИТ-администраторам более эффективно регулировать взаимодействие пользователей с системой.