Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Цифровизация Электроника Техника Импортонезависимость
|

Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Российский суд намерен разыскать зарубежное имущество осужденного за мошенничество бывшего гендиректора огромного холдинга, занимавшегося разработкой суперкомпьютера «Ломоносов» и основавшего компанию-создателя отечественных процессоров «Байкал».

Разыскивается имущество

Арбитражный суд Москвы направит компетентным органам зарубежных стран запросы на предоставление информации о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО «Т-Платформы» Всеволоде Опанасенко и о принадлежащем ему имуществе, находящемся за пределами России, пишет «Интерфакс».

Судебные поручения отправятся в Германию, Францию, Монако, Гонконг, Великобританию, Киргизию и Таджикистан. Они будут содержать просьбу сообщить обо всех объектах имущества, зарегистрированных в соответствии с национальным законодательством на имя должника, его жены и сыновей, а также о совершенных ими сделках с недвижимостью, сказано в определении суда.

Опанасенко в марте 2019 г. был арестован и позже осужден в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанного с поставкой компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» в МВД за 357,1 млн руб., а 9 сентября 2022 г. стал банкротом по своему собственному заявлению. АО «Т-платформы» суд признал банкротом 29 сентября 2022 г.

Поставки в МВД

Мещанский суд Москвы в мае 2023 г. признал Опанасенко виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), но отпустил из-под стражи, так как посчитал наказание в два с лишним года заключения уже отбытым в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс.

lomonosov700.jpg

МГУ
«Т-Платформы» разработали один из российских суперкомпьютеров — «Ломоносов»

В октябре 2024 г. CNews писал, что, рассмотрев апелляционную жалобу, Мосгорсуд увеличил приговор с двух лет и четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима. Предприниматель был вновь взят под стражу.

По делу проходил также бывший начальник управления связи ИТ-департамента, связи и защиты информации МВД Александр Александров. Опанасенко, как выяснило следствие, решил получить преимущество при заключении госконтракта и убедил Александрова ему помочь. В результате их действий, в МВД был поставлено оборудование, не отвечающее техническим требованиям. Сумма контракта была квалифицирована как ущерб.

Разработчик российских суперкомпьютеров

Компания «Т-Платформы» основана в 2002 г. Она занималась разработкой конструктивных компонентов суперкомпьютеров: начиная от дизайна печатных плат вычислительных модулей и оперативной памяти, и заканчивая конструкцией шасси и систем охлаждения.

В 2009 г. был создан один самых мощных в России компьютер «Ломоносов» с пиковой производительностью на тот момент в 420 Тфлопс. «Т-Платформы» выиграла госконтракт на его создание объемом 1 млрд 713 млн руб. будучи единственным участником аукциона.

По состоянию на IV квартал 2011 г., к холдингу «Т-Платформы» относилось с десяток различных юрлиц и офисы, зарегистрированные на Тайване, в Германии, на Кипре и т.д. В октябре 2011 г. компания вошла в число трех победителей конкурса Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» (ФИОП) по отбору проектов создания нанотехнологических центров, которым фонд был готов выделить в общей сложности до 2,6 млрд руб.

Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью?
Безопасность

В январе 2012 г. «Т-Платформы» зарегистрировала для разработки микроэлектронных компонентов дочернюю компанию «Байкал электроникс» в Москве. В октябре 2019 г. состоялась премьера процессора «Байкал-М», основанного на техпроцессе 28 нм.

К концу 2019 г. у «Т-Платформы» накопились многочисленные проблемы с госорганами и партнерами и она, по сути, прекратила реальную деятельность. Еще в конце августа 2029 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась с иском о признании ее финансово несостоятельной. В октябре 2021 г. такой же иск подала компания АО «Рамэк-ВС».

В конце 2021 г. Минпромторг через суд добился взыскания огромной суммы в три с лишним млрд руб., выданной «Т-платформам» в виде субсидий на разработку вычислительной техники, в том числе на российских процессорах «Байкал». Ни один из поддержанных государством проектов реализован не был.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформы Kubernetes для крупного бизнеса 2025

Российский изобретатель, требовавший запретить iPhone в России, бесповоротно проиграл патентный спор с Apple

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Microsoft обвинили в искусственном завышении цен на ИИ. Пользователи пошли в американский федеральный суд

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще