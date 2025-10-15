Власти разыскивают за границей имущество экс-главы разработчика российских суперкомпьютеров

Российский суд намерен разыскать зарубежное имущество осужденного за мошенничество бывшего гендиректора огромного холдинга, занимавшегося разработкой суперкомпьютера «Ломоносов» и основавшего компанию-создателя отечественных процессоров «Байкал».



Разыскивается имущество

Арбитражный суд Москвы направит компетентным органам зарубежных стран запросы на предоставление информации о бывшем гендиректоре разработчика компьютеров АО «Т-Платформы» Всеволоде Опанасенко и о принадлежащем ему имуществе, находящемся за пределами России, пишет «Интерфакс».

Судебные поручения отправятся в Германию, Францию, Монако, Гонконг, Великобританию, Киргизию и Таджикистан. Они будут содержать просьбу сообщить обо всех объектах имущества, зарегистрированных в соответствии с национальным законодательством на имя должника, его жены и сыновей, а также о совершенных ими сделках с недвижимостью, сказано в определении суда.

Опанасенко в марте 2019 г. был арестован и позже осужден в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанного с поставкой компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» в МВД за 357,1 млн руб., а 9 сентября 2022 г. стал банкротом по своему собственному заявлению. АО «Т-платформы» суд признал банкротом 29 сентября 2022 г.

Поставки в МВД

Мещанский суд Москвы в мае 2023 г. признал Опанасенко виновным по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), но отпустил из-под стражи, так как посчитал наказание в два с лишним года заключения уже отбытым в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс.

МГУ «Т-Платформы» разработали один из российских суперкомпьютеров — «Ломоносов»

В октябре 2024 г. CNews писал, что, рассмотрев апелляционную жалобу, Мосгорсуд увеличил приговор с двух лет и четырех месяцев до пяти лет колонии общего режима. Предприниматель был вновь взят под стражу.

По делу проходил также бывший начальник управления связи ИТ-департамента, связи и защиты информации МВД Александр Александров. Опанасенко, как выяснило следствие, решил получить преимущество при заключении госконтракта и убедил Александрова ему помочь. В результате их действий, в МВД был поставлено оборудование, не отвечающее техническим требованиям. Сумма контракта была квалифицирована как ущерб.

Разработчик российских суперкомпьютеров

Компания «Т-Платформы» основана в 2002 г. Она занималась разработкой конструктивных компонентов суперкомпьютеров: начиная от дизайна печатных плат вычислительных модулей и оперативной памяти, и заканчивая конструкцией шасси и систем охлаждения.

В 2009 г. был создан один самых мощных в России компьютер «Ломоносов» с пиковой производительностью на тот момент в 420 Тфлопс. «Т-Платформы» выиграла госконтракт на его создание объемом 1 млрд 713 млн руб. будучи единственным участником аукциона.

По состоянию на IV квартал 2011 г., к холдингу «Т-Платформы» относилось с десяток различных юрлиц и офисы, зарегистрированные на Тайване, в Германии, на Кипре и т.д. В октябре 2011 г. компания вошла в число трех победителей конкурса Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» (ФИОП) по отбору проектов создания нанотехнологических центров, которым фонд был готов выделить в общей сложности до 2,6 млрд руб.

В январе 2012 г. «Т-Платформы» зарегистрировала для разработки микроэлектронных компонентов дочернюю компанию «Байкал электроникс» в Москве. В октябре 2019 г. состоялась премьера процессора «Байкал-М», основанного на техпроцессе 28 нм.

К концу 2019 г. у «Т-Платформы» накопились многочисленные проблемы с госорганами и партнерами и она, по сути, прекратила реальную деятельность. Еще в конце августа 2029 г. Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась с иском о признании ее финансово несостоятельной. В октябре 2021 г. такой же иск подала компания АО «Рамэк-ВС».

В конце 2021 г. Минпромторг через суд добился взыскания огромной суммы в три с лишним млрд руб., выданной «Т-платформам» в виде субсидий на разработку вычислительной техники, в том числе на российских процессорах «Байкал». Ни один из поддержанных государством проектов реализован не был.