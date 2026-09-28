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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201959
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Bowden Zac Боуден Зак

СОБЫТИЯ


28.09.2026 Хроники ИИ-пузыря: бренд Copilot Plus PC уходит в прошлое спустя два с половиной года после запуска 1
31.01.2019 Microsoft собралась лишить Windows 10 главной «фишки» дизайна? Опрос 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Bowden Zac и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25861 1
X Corp - Twitter 2942 1
Royal Dutch Shell - Шелл 236 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1611 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1373 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 713 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2841 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23662 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10150 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28530 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15543 1
Microsoft Windows 11 858 1
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
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Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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