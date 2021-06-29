Выходит Microsoft Office с обновленным дизайном

Microsoft добавила в пакет Office под Windows поддержку 64-битных ARM-процессоров и научила интерфейс его программ подстраиваться под дизайн самой ОС. При этом в macOS-версии пакета поддержка таких чипов появилась еще в декабре 2020 г. Доступ к обновленному Office имеется только у бета-тестеров, сроков его релиза пока нет. Однако Microsoft обещала выпустить Office 2021 во второй половине 2021 г.

Office подружился с ARM

Корпорация Microsoft анонсировала нововведения в свой пакет программ Office для Windows, касающиеся его работы на ряде современных процессоров и его внешнего вида. Как пишет The Verge, обновленный Office получил улучшенный интерфейс, способный лучше адаптироваться к системным настройкам Windows.

Новым модификациям Office обязан операционной системе Windows 11, анонс которой состоялся 24 июня 2021 г. Все изменения имеют прямое отношение к ней. Одно из них – это нативная поддержка 64-битных процессоров с архитектурой ARM.

По данным The Verge, Microsoft решила добавить эту поддержку в связи с тем, что в перечне системных требований Windows 11 перечислено несколько ARM-процессоров американской компании Qualcomm.

Внешне новый Office напоминает Office 2003. Это особенно заметно по Word

Что касается адаптации к системным настройкам ОС, то это касается в первую очередь цветовой гаммы интерфейса. Например, если пользователь активировал светлую тему ОС, то и окна программ Office тоже будут иметь светлые оттенки. То же случится и при переключении на темную тему, что позволит снизить нагрузку на глаза при работе за компьютером в темное время суток или при приглушенном освещении.

Также в Office повысилась производительность при работе с «тяжелыми» документами, заполненными сотнями страниц или содержащими большое количество изображений. В целом дизайн обновленных программ Office немного напоминает их интерфейс в Office 2003.

Когда ждать

На момент публикации материала обновленный Office находился на этапе бета-тестирования. Оценить его функции могут участники программы Office Insider.

Для работы в новом Office пользователям сперва понадобится установить на ПК или виртуальную машину ОС Windows 11. Доступ к ней есть пока только у тех, кто входит в круг участников Windows Insider. Ее широкое распространение начнется во второй половине 2021 г., пока без более точной даты.

Обновленные Excel и PowerPoint

Также перед установкой нового 64-битного Office потребуется сперва удалить 32-битную его версию, если таковая имеется на компьютере. Новый дизайн можно активировать по клику на панель с надписью «Coming soon» в Word, Excel, PowerPoint или OneNote.

Совсем новый Office

По информации The Verge, Microsoft не уточнила, как в итоге будет называться ее новый пакет офисных программ. На момент публикации материала последний релиз, предназначенный для установки на ПК и ноутбуки, носил название Office 2019.

Данная версия Office вышла в конце сентября 2018 г., а ее поддержка завершится 14 октября 2025 г, как и поддержка ОС Windows 10. В конце 2020 г. появилась информация, что Microsoft не планирует выпускать новую версию офлайнового Office, чтобы пользователи постепенно перешли на ее облачный сервис Microsoft 365 (в прошлом – Office 365).

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В феврале 2021 г. Microsoft опровергла эти сведения. Она заявила о разработке Office 2021 для Windows и macOS и сообщила, что выпустит его до конца 2021 г.

Точные сроки выхода новой версии корпорация не уточнила. Не исключено, что Office с обновленным дизайном и поддержкой 64-битных ARM-процессоров – это и есть будущий Office 2021.

Следует отметить, что версия Office под Windows 11 стала второй модификацией этого пакета, получившей поддержку ARM-процессоров. Раньше всех работать на таких чипах научилась сборка Office для Apple macOS.

Windows 11 поддерживает минимальное количество ARM-процессоров

Apple еще летом 2020 г. заявила об отказе от процессоров Intel и анонсировала переход на собственные ARM-процессоры. Процесс начался в ноябре 2020 г. с выходом двух ноутбуков MacBook и одного неттопа Mac mini на ARM-процессоре М1. В середине декабря 2020 г. Microsoft анонсировала патч, добавляющий в Office поддержку этого CPU.

Более того, в апреле 2021 г. Microsoft выпустила предварительную версию Office 2021 для macOS с по умолчанию имеющейся поддержкой процессора М1.

Для установки и работы новому Office под macOS требуются 4 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ на накопителе. Системные требования его Windows-версии пока неизвестны.

CNews писал, что сама Windows 11 оказалась весьма требовательной к «железу» операционкой. Новая ОС Microsoft запустится только на ПК, в котором будет минимум 4 ГБ оперативной памяти, плюс у нее есть очень жесткие требования к процессорам и наличию модуля безопасности TPM 2.0. Другими словами, желание перейти на новую ОС выльется многим пользователям в значительные траты на апгрейд компьютера или покупку нового ноутбука.