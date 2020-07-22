Microsoft готовит «интерфейс будущего» для Word и Excel. Изменения будут радикальными. Видео

Microsoft планирует полностью перекроить дизайн своего офисного пакета Microsoft 365. Она хочет полностью отказаться от привычного ленточного интерфейса, внедренного еще во времена Office 2007, в пользу адаптивной перемещаемой панели, наполнение которой будет меняться в зависимости от действий пользователя в программе. Разработчики считают, что новый интерфейс окажется более удобным в сравнении с классическим.

Полностью новый интерфейс

Корпорация Microsoft продемонстрировала концепцию графического интерфейса для офисных программ из пакета Office 365, недавно переименованного в Microsoft 365 и включающего в себя приложения Word, Excel, PowerPoint и др. Она собирается полностью изменить процесс взаимодействия пользователя с ним и отказаться от его классического внешнего вида. Разработчики, создавая новую оболочку, стремятся сделать ее более простой и лаконичной, пишет The Verge, а также одинаково удобной к использованию как на настольных ПК и ноутбуках, так и на мобильных устройствах.

По словам вице-президента по дизайну и исследованиям Microsoft Джона Фридмана (Jon Friedman), при создании нового облика Office девелоперы сосредоточатся, в том числе, на новом цветовом оформлении интерфейса. В частности, если сейчас заголовок окна Office окрашивается в определенный цвет в зависимости от того, какое приложение запущено – Word, Excel или другое, то в новой оболочке этого не будет. Альтернатива уже выбрана – в заголовке будет отображаться лишь иконка приложения.

Классика больше не в моде

Изменения в цветовом оформлении – не главное в новом дизайне Office. Как отметил Джон Фридман, из программ пакета исчезнет классический ленточный интерфейс, представляющий собой панель инструментов в верхней части экрана, разделенную на вкладки. Внедрение ленточного интерфейса началось с локального офисного пакета Office 2007, вышедшего, как сообщал CNews, в декабре 2006 г. К релизу Office 2019 в сентябре 2018 г. он претерпел значительные изменения, но общая его концепция всегда оставалась прежней.

Office начнет меняться через год или два

Привычную многим пользователям верхнюю часть интерфейса Microsoft заменит на упрощенную панель инструментов, наполнение которой будет адаптироваться к тому, что в данный момент делает пользователь. Ее можно будет размещать в любом удобном месте на экране для быстрого доступа.

Данное изменение направлено на повышение удобства использования офисного пакета Microsoft на всех поддерживаемых платформах. Джон Фридман заявил, что ленточный интерфейс создавался настольной версии Office, в эпоху, когда люди не пользовались таким широким спектром гаджетов.

Microsoft показала свое видение нового облика Office

По его словам, отказ от классического дизайна окон Word и других программ пакета Office в пользу адаптивной перемещаемой панели позволит пользователю меньше отвлекаться на поиск нужных пунктов меню. Это даст ему возможность сконцентрироваться на контенте, над которым он работает.

Дополнительно оболочку офисных приложений «украсит» строка поиска, доступная всегда, а после вызова соответствующего диалогового окна.

Ждать осталось недолго

Джон Фридман сообщил The Verge, что новый интерфейс Office уже находится в разработке, но не уточнил, когда именно он будет запущен. Он отметил лишь, что некоторые изменения будут внедрены в ближайшие год или два, а работа над остальными может занять более продолжительное время.

Изменения коснутся пока лишь облачного Office 365

Также Фридман неоднократно делал акцент на том, что все нововведения относятся к Office 365 – облачному сервису Microsoft, в конце апреля 2020 г. сменившему свое название Microsoft 365. О том, планирует ли софтверный гигант исключить ленточный интерфейс из состава локальных версий своих офисных продуктов, вице-президент не сообщил.

Windows тоже достанется

Работая над обновлением графической оболочки Office 365, Microsoft не забывает и про ОС Windows 10. По информации портала Windows Latest, в будущем дизайн настольной операционной системы может измениться в сторону большего числа округлых элементов.

Обновленный «Пуск»

Первым «подопытным» может оказаться меню «Пуск», элементы которого получат скругленные углы вместо актуальных острых.

В данном случае Microsoft не делает полностью новый «Пуск», а пытается вернуться на несколько лет назад, во времена Windows 7 (релиз в октябре 2009 г.) и Windows Vista (январь 2007 г.). Обе эти системы характеризовались скругленными элементами «Пуска». Но с приходом в 2012 г. Windows 8 и ее плиточного интерфейса Metro UI Microsoft отдала предпочтение острым углам. Сроки этого, в некотором роде, возвращения к истокам, на момент публикации материала известны не были.