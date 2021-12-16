Microsoft взвинтит цены на Office в России

В январе 2022 г. в России на 10% вырастут цены на коробочные версии и электронные ключи Microsoft Office 2021 для бизнеса. Изменения пока не затрагивают обычных потребителей. Это третье повышение цен на продукцию Microsoft в России за один только декабрь 2021 г. и пятое за вторую половину 2021 г.

За Office придется переплачивать

Корпорация Microsoft повысит цены на пакет офисных программ Office 2021 для российских покупателей. Как сообщили CNews ее представители, новые расценки вступят в силу 15 января 2022 г. и будут на 10% выше нынешних.

Цены изменятся пока только на Office, распространяемый по модели единоразовой оплаты, и только на «Microsoft Office для дома и бизнеса 2021» и «Microsoft Office профессиональный 2021» , предназначенные для коммерческого использования. «Данные изменения не затронут другие продукты компании, например, версии подписок Microsoft 365 для частных и корпоративных пользователей», – заявили CNews представители Microsoft.

Какой продукт Microsoft подорожает в России после Office, неизвестно

Релиз Office 2021 г. состоялся в начале октября 2021 г. Его распространение началось одновременно с выходом ОС Windows 11.

Обычные пользователи могут выдохнуть

Сотрудники Microsoft сообщили CNews, что данное повышение цен не затронет «Microsoft Office для дома и учебы 2021», ориентированный на обычных пользователей, коробочная версия которой на 15 декабря 2021 г. оценивалась у ряда ритейлеров в 6000 руб. «Также цены останутся прежними для программ корпоративного лицензирования», – сказали CNews в Microsoft.

«Это только коробки и ключи, только для бизнеса», – уточнил для CNews представитель Microsoft аудиторию, на которую направлено изменение ценовой политики.

В скором будущем цена на домашнюю версию Office 2021 тоже может взлететь

Однако это не означает, что пользовательская версия Office 2021 для дома и учебы не подорожает в обозримом будущем. На вопрос CNews о вероятности и примерной дате роста цен на нее представители Microsoft на момент публикации материала ответить не смогли.

Зацепило только Россию

Пока неизвестно, станет ли Office 2021 менее доступным не только для российского бизнеса, но и для компаний из других стран. Представители Microsoft сообщили CNews, что «ценообразование Microsoft носит глобальный характер и привязано к долларам США». Они добавили также, что им «удавалось сохранить стабильные цены в российских рублях» на офисное ПО «на протяжении нескольких лет».

«Компания регулярно проводит анализ цен на продукцию и услуги, чтобы обеспечить соответствие бизнес-процессов во всех регионах, в том числе и в России. Предстоящие изменения являются результатом такого анализа», – говорится в полученном CNews сообщении Microsoft.

Итоговые цены неизвестны

В Microsoft подчеркнули, что 10-процентный удорожание Office 2021 коснется «только коробочных версий и электронных лицензий этих продуктов для дистрибьюторов». Представители корпорации заявили CNews, что итоговые цены для конечных заказчиков «устанавливаются партнерами компании».

Город в Удмуртии задает новые стандарты цифровизации в области водоснабжения ИТ в госсекторе

Представители Microsoft сообщили CNews, что корпорация еще 15 декабря 2021 г. внесла изменения в прайс-лист для дистрибуторов, распространяющих коробочные версии ее ПО, а также электронные ключи к продуктам. Среди таких дистрибуторов числятся, помимо прочих, компании «Монт», «Ланит», «Треолан» и «Элко». Со слов сотрудников софтверного гиганта, эти компании реализуют ПО Microsoft посредством других партнеров, в том числе в ритейле. Покупателями в этой схеме выступают компании малого и среднего бизнеса, как столичные, так и региональные.

Две корректировки цен за неделю

Данное изменение цен Microsoft стало вторым за последние три дня. 14 декабря 2021 г. CNews писал, что с 1 января 2022 г. в России на 5-10% вырастут расценки на облачное ПО Microsoft. Это напрямую связано с удорожанием SPLA-лицензий.

В общей сложности за один только 2021 г. Microsoft корректировала цены на свою продукцию в России пять раз. В течение лишь декабря 2021 г. таких заявлений было три. Первое из них было сделано в начале месяца.CNews сообщал тогда, что с 2022 г. Microsoft повысит стоимость пользования облачным сервисом 365 на 20% для бизнес-клиентов, продолжат пользоваться месячной подпиской и откажутся переходить на годовую.

В августе 2021 г. Microsoft заявляла о грядущем глобальном росте цен на сервис Microsoft 365. Оно состоится 1 марта 2022 г. – с этого дня некоторые тарифные планы подорожают сразу на 20%. Изменения коснутся и России.

В июле 2021 г. CNews писал, что на 1 октября 2021 г. Microsoft назначила 15-процентный рост цен в России на целый ряд своих продуктов, примерно до уровня, принятого в странах Центральной Европы.

Добавим также, что цены на продукцию Microsoft в России растут регулярно, по самым разным причинам. Например, в конце декабря 2018 г. расценки выросли на фоне вступившего в силу 1 января 2019 г. российского закона об увеличении НДС с 18% до 20%. В феврале 2015 г. цены на пользовательские и корпоративные линейки продуктов взлетели на 15-30%.