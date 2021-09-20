Microsoft вернет в Windows важную и полезную функцию, которую сама же и сломала

В Windows 11 может вернуться функция переноса и закрепления на панели задач программ и папок. Она есть в Windows 7 и Windows 10, и благодаря ей сокращаются затраты времени на доступ к нужному приложению или каталогу. Microsoft вернет эту «фишку», которую она отключила в августе 2021 г., лишь в октябре 2022 г.

Год на «ремонт» Windows

Корпорация Microsoft собирается вернуть в Windows 11 возможность закреплять программы и папки на панели задач, пишет профильный портал Windows Latest. Она отключила ее еще в конце августа 2021 г. в одной из предварительных сборок системы, наряду с отключением целого ряда других функций.

Перетаскивание каталогов и иконок программ на таскбар – это привычная многим пользователям Windows 10 и Windows 7 функция. По сути, она заменяет собой панель быстрого запуска, которую при необходимости тоже можно вернуть и в Windows 7, и в Windows 10.

По данным Windows Latest, на возвращение столь нужной многим пользователям функции Microsoft потребуется около года. Сама Windows 11 выйдет в первой стабильной версии 5 октября 2021 г. (одновременно с Office 2021), а необходимый патч для нее может задержаться до октября 2022 г.

Привычное движение мышкой по экрану в Windows 11 к желаемому результату не приведет

Согласно имеющейся информации. Microsoft тестирует функцию перетаскивания файлов и приложений на панель задач в сборке 22458, однако в билдах 21Н2 2200.ххх такая возможность искусственно отключена. Что мешает разработчикам просто вернуть все как было, остается загадкой.

Эксперты Windows Latest считают, что востребованная миллионами людей по всему миру функция вновь станет частью системы лишь с релизом обновления 2Н22. Оно будет содержать и другие изменения, а в его названии зашифрована дата его релиза – вторая половина 2022 г. Такие апдейты для своих ОС Microsoft выпускает, как правило, в октябре.

Нефункциональная панель задач

В новых сборках Windows 11 таскбар претерпел значительные изменения, направленные на его упрощение. Например, во всех версиях Windows, начиная с 95, панель задач можно размещать не только снизу, но также по бокам и сверху.

В ранних сборках новой ОС превратить таскбар в панель быстрого запуска все еще можно

В Windows 11 такие вольности запрещены. Таскбар всегда будет только снизу, без вариантов.

Часы в правом нижнем углу больше не будут отображать время в формате ЧЧ:ММ:СС – теперь доступен только формат ЧЧ:ММ, то есть часы и минуты, а от секунд Microsoft предпочла избавиться.

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По однократному клику по часам в Windows 10 открывается окно календаря, в котором также есть поле, в котором отображаются события, запланированные на определенный день. Это, фактически, встроенный в систему мини-органайзер, которому в Windows 11 тоже не нашлось места.

Таких часов и календаря в Windows 11 не будет

Наконец, Microsoft добралась и до контекстного меню панели задач, вызываемого по клику правой кнопки мыши по ней. Из него исчезло множество пунктов – к примеру, теперь через него нельзя открыть «Диспетчер задач». Пользователям придется делать это через меню «Параметры» или по нажатию кнопок Ctrl+Alt+Del или Ctrl+Shift+Esc.

Все эти «фишки» обновленного таскбара, включая незабвенную кнопку «Пуск» прямо по центру этой панели, войдут в состав первой стабильной сборки Windows 11, пишет Windows Latest. Microsoft не остановят даже многочисленные сообщения недовольных нововведениями пользователей, раскритиковавших их еще в августе 2021 г. Не исключено, что все это можно будет исправить при помощи стороннего ПО. «Починить» меню «Пуск» и вернуть ему привычные дизайн и расположение уже возможно.

Обновляться вовсе не обязательно

Приближающийся релиз Windows 11 вовсе не означает, что каждому пользователю ранних версий Windows необходимо будет как можно скорее обновиться. Microsoft будет поддерживать Windows 10 до середины октября 2025 г., как и, вероятно, большинство разработчиков сторонних программ и производителей «железа».

Еще одна особенность Windows 11, приглянувшаяся далеко не всем

Кроме того, не все современные компьютеры смогут справиться с завышенными системными требованиями новой операционки Microsoft. А некоторые пользователи и вовсе рискуют лишиться всей своей информации после обновления до Windows 11.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня 2021 г. за неделю до этого Microsoft якобы случайно допустила утечку ранней, но вполне работоспособной сборки этой ОС.